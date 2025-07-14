友善環境 創造卓越／AI技術與永續發展的協同作用

在各項新興數位技術中，人工智慧（AI）被視為推動永續發展的核心力量之一。AI不僅能夠提升環境監測和資源管理的效率，還能幫助企業和政府做出更智慧、數據驅動的決策，從而加速實現全球永續發展目標（SDGs）。根據2023年《Global Environment Outlook （GEO-6）》報告中提到的觀點，AI是解決氣候變遷、資源枯竭和生態退化等挑戰的關鍵工具。

AI在環境監控和資源優化方面的應用具有巨大的潛力。通過強大的數據分析能力，可以從海量環境數據中提取出有價值的洞察，從而幫助企業和政府更精確地管理碳排放、能源消耗、廢物處理等關鍵領域。例如，AI能夠在能源領域實現智慧能源管理，透過分析用電模式和需求預測來調整能源分配，減少能源浪費，並優化再生能源的整合。

在智慧城市的建設中，AI則能協助實現城市運營的環境優化，例如在交通管理中利用AI進行流量預測，減少交通擁堵，從而降低碳排放。

同時，AI也在提升資源使用效率和支持循環經濟方面發揮著重要作用。根據，能夠確保原材料被最有效地使用，並能在產品的整個生命周期中預測何時進行維修、升級或回收，從而最大程度地減少資源浪費和環境汙染。

WEF《The Global Risks Report 2023》的說明，AI技術被視為促使企業向循環經濟轉型的關鍵驅動力之一。AI可以通過大數據分析和機器學習，優化資源的回收、再利用與再製造過程。

AI技術的潛力不僅限於資源管理和環境監控，還在幫助企業和政府制定更加科學和有效的永續發展政策方面發揮著重要作用。

透過AI，政策制定者可以更好地理解各種政策措施對環境和社會的長期影響，從而制定出更具前瞻性、全局性的可持續發展策略。

舉例來說，AI可用於分析碳排放交易市場的數據，預測市場波動，並提出基於數據的優化建議，幫助企業和政府在碳中和過程中作出更有效的調整。

總結來說，AI技術不僅為企業提供了一個優化營運和提升效益的工具，更是推動全球環境永續發展的重要力量。隨著AI技術的持續發展和應用，未來十年可望將見證其在永續治理、氣候變遷應對、資源管理、能源轉型等多個領域的更大突破，成為有效加速企業或政府永續發展動能的工具。下一章節，將更深入了解AI為永續賦能的具體案例。