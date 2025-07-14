商業興觀點／DDS加速落地 智慧應用再進化

資料已經不是靜態資產，在今天它成為啟動決策和行動的核心驅動力。隨著5G等技術的普及，以及人工智能設置自動駕駛車的使用範圍擴大，對即時共享、即時跨設備回應的需求正在不斷增加。

商業發展研究院智慧科技服務中心推動以DDS（Data Distribution Service）為核心的分散式通訊架構，正是回應此一趨勢的重要布局。

DDS採取「發布／訂閱」的資料導向機制，使各節點之間得以直接交換資訊，無須仰賴中央伺服器轉發，有效降低傳輸延遲並強化容錯能力。

相較於傳統請求－回應架構，DDS更適用於處理異質設備與跨網路環境中的高頻資料流，能穩定支援智慧製造、自主移動設備、遠端監控與邊緣決策等需要即時反應的應用情境，為企業建立具備彈性與韌性的資料交換骨幹。

這項技術並非紙上談兵，實際場域應用已逐步展現其價值與可行性。透過結合DDS架構與5G 通訊網路，平台已成功實現視距外無人機的遠端操控與高畫質影像即時回傳，並同步整合AI辨識模組，於飛行過程中即時完成人車辨識任務。

這樣的技術能力已實際應用於偏遠地區巡檢、農業環境監測、災害應變等情境，在地形受限、連網困難的場域中，依然能穩定執行任務回報。

除無人機外，DDS也成功拓展至自動充電系統、自主移動機器人（AMR）協同調度與智慧倉儲物流等場景。透過DDS即時傳輸特性，跨裝置的資訊可快速同步，各系統得以彈性調度任務與資源，強化整體作業效率與反應速度。

針對企業最關心的資安問題，DDS本身內建QoS（服務品質）參數設定與資料加密傳輸功能，可有效防止資料遺失或重複傳輸，提升在高風險、高複雜場域中的資料穩定性與抗干擾能力。這對於須整合大量感測器、邊緣裝置，甚至跨區域傳輸資料的企業而言，尤具實用價值。

DDS代表的不僅是通訊協定的升級，更是企業數據管理方式的根本變革。當系統逐步從集中式架構轉向分散式部署，從封閉平台邁向開放協作，從被動回應走向主動預判，DDS提供了一個支撐這場轉型的底層基礎。它不只是資料交換的技術選項，更是智慧系統穩定運行與即時決策的保障。

商研院智科中心將持續推動 DDS平台於更多產業情境的應用落地，協助企業構建具即時性、擴充性與安全性的資料中樞架構。

數位轉型進入「速度至先」時代，掌握即時資料流主導權的經營，不僅是一種產業競爭優勢，更是在快速變動環境中建立速度與創新優勢的關鍵。這將決定企業是否能迎接未來挑戰。