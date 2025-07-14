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數位沛方／持續學習精進 避免認知偏差

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

「能力不足的人，往往高估自己的能力，因為他根本看不到自己不知道的地方。」在協助一些企業的過程中，偶爾會遇到一些員工表現的很有自信，認為請他們做的事情很簡單，但實際做下去後，才發現好像不是那麼容易。這種狀況，就是達克效應中談到的「不知道自己不知道」。

達克效應是一種認知偏差，簡單來說，就是能力不好的人，容易高估自己，而能力相對好的人，則容易低估自己。會想談這個，是因為我發現這樣的現象愈來愈常見，而這樣認知偏差，最後往往帶來負面的影響，例如：「感覺明明有努力了，卻始終無法突破現狀」或是「不知道問題在哪裡，自然也就無從改善突破」。

為什麼會出現這種認知偏差？主要原因可能有以下幾個：

一、只學表層，就覺得自己懂了

有些初學者學了一點基礎概念，在還沒看懂全貌的情況下，容易產生一種錯覺：「這沒多難嘛。」這也是我最常遇到的，特別是當AI比Google還容易獲得「答案」後，這樣的情況更常見。但實際上，AI的答案也不見得是對的，結果就是從頭錯到尾。

二、習慣用過去的經驗硬套所有情境

曾經這樣做有效，於是往後都照抄，卻沒發現環境早變了。這個情況比較常發生在相關領域經驗較長的員工身上，明明環境已改變，但他們還是用舊方法來處理問題。

舉例來說，適合Z世代員工的管理方式，已經和我們早期管理方式有所不同，但有些領導者仍用過往高壓命令式且不和員工互動的管理方式，結果可能會發現很難留住員工。

三、太少接觸比自己厲害的人或觀點

沒有外部刺激，容易一直待在舒適圈，自我感覺良好。這類情況偶爾遇到，有時是同事之中沒有其他人負責相關業務，所以遇到問題都只能請教他，自然而然產生這類心態，又或者公司業務穩定沒有其他競爭者，也會讓人有自己已經很厲害的感受。

但實際上，很可能只是未注意到威脅的來臨，例如過往的租片龍頭百視達，也是因為過度自信而錯過了發展線上影音的機會。

那麼，該如何避免「不知道自己不知道」呢？

這個我覺得最簡單的作法，就是多跟厲害或優秀的人相處，就像自己跑步可能不覺得自己慢，但當你和一群田徑隊的人跑，你就會知道自己差很遠。因此，覺得自己很擅長什麼領域，那就多往哪個方向找人交流，往往會發現自己還有很多進步的空間，進而想去鑽研精進。

我在學習的過程中，遇到過很多優秀的前輩，他們都很謙虛也不斷地精進自己，因為他們早就知道這些簡單的道理，並且正在落實。如果希望自己也能夠養成更好的能力，持續認識各領域優秀的前輩及不斷學習無疑是最好的方式。

領導者 負面 AI

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