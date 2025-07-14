磐興建設打造生活美術館 《五國十色》攝影巡迴展開展

家就是一棟生活美術館，在家也能微旅行！麗明營造董事長吳春山自即日起至8日31日，在磐興建設位於台中市北屯區14期重劃區的「娘家館」與「磐興寬心」社區，同時舉辦《五國十色》攝影巡迴展，引領觀者踏上一場身心靈的影像旅程。

此次展覽共展出47件精選作品，記錄吳春山在北歐、東歐、日本、紐西蘭與突尼西亞等地旅行時，以手機捕捉的絕美景色。這些影像，不僅展現攝影者對光影與構圖的敏銳感知，更承載著旅行當下的情感與故事。

建築大師隈研吾曾說：「建築，是送給一座城市的情書。」磐興建設總經理游金洲則認為：「建築，是送給城市的禮物。」他始終相信，建築不只是建構空間，更是形塑生活、承載情感與文化的容器。

正因為如此，磐興建設每一個建案，都希望能成為北屯14期重劃區最美的風景，讓建築可以和城市與人，彼此相伴而共榮。

磐興建設的「娘家館」，是連結住戶情感的平台，是凝聚社區與傳遞愛與幸福的角色；剛完工交屋的「磐興寬心」，更以「種愛耕福」為理念，打造一座融合藝術、自然與人文的理想生活場域。

磐興建設近幾年深耕北屯14期重劃區，陸續推出「磐興寬心」、「磐興寬境」，市場反應熱絡，兩案都接近完銷。今年最新推出位於台中巨蛋旁的「磐興寬悅」預售案。

「磐興寬悅」雖然目前只針對主顧客進行銷售，但仍賣出佳績，讓磐興對於深耕14期更具信心，並在14期仁平段、洲際段持續購地，後續將推出新案搶市。

提到《五國十色》攝影展，游金洲表示，擁有建築人眼光的吳春山，對於空間與結構的細膩觀察，使他在旅途中所拍攝的影像，處處流露出人文與美學的深度。

吳春山則指出，拍照對他而言，不只是記錄風景，更是一種與地方、文化產生深層連結的方式，是一場與世界的對話，也是一種對生命的致意。

此次《五國十色》攝影展以「旅人」的視角出發，策展規劃分為「出發」、「休憩」、「回家」、「回望內心」四個階段，引領觀者踏上一場身心靈的影像旅程。

從首站車埕的文化對話起步，再到大坑山麓日光溫泉的靜謐展出，接著延伸至此次在磐興建設「娘家館」與「磐興寬心」社區的展覽，讓參觀者在住宅空間中，也能體會旅行的美好。

「住宅社區不僅是一處居所，更可以是一棟生活美術館，您在家也可以微旅行，當日常即藝術，家也能成為旅行的起點與終章。」游金洲說，這是磐興建設希望讓觀者領略社區也可以是一棟生活美術館，「回家」也是這場公益旅程的重要篇章之一。

而這項展覽的背後，同時也是一場公益活動的延續。吳春山將於巡迴展結束後，捐出所有攝影作品給大里「菩薩寺」進行義賣，所得將全數用於支援住持慧光師父在尼泊爾興建一所結合教育與文化的沙彌學院。