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育世博年底前將分割獨立一新公司 吸引國際資金、進軍 ADC藥物市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
育世博-KY董事長蕭世嘉。記者謝柏宏／攝影
育世博-KY董事長蕭世嘉。記者謝柏宏／攝影

細胞治療指標公司育世博-KY（6976）董事長蕭世嘉14日表示，育世博目前除了積極發展治療血癌與實體癌的兩項細胞新藥ACE1831、及ACE2016之外，公司計畫將另外發展的雙抗耦連雙藥物平台，以技術作價分割成立新公司，引進美國投資人，目標年底前完成新公司設立，並募資五、六千萬美元。

此外，目前仍在興櫃市場的育世博，也計畫能在明年下半年轉進至創新板上市。

蕭世嘉表示，育世博目前除了既有的核心平台「抗體細胞連結技術」（ACC）之外，也新擴展的「抗體雙藥物複合體」（AD2C）技術，都是基於點擊化學（Click Chemistry）打造高穩定性、高精度的創新治療模式。育世博也在今年3月延攬諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi加入董事會，進一步強化技術轉譯與全球合作。

蕭世嘉說明，育世博以ACC平台發展的細胞新藥，包括治癌血癌的ACE1831、與治療實體腫瘤ACE2016，兩項藥物目前都在臨床一期，預期今年底至明年完成收案；另外ACE1831也已針對罕見疾病IgG4的相關疾病IgG4-RD，正進行美國FDA 核准的床一／二期試驗，為全球首項採用異體現成型細胞療法介入該適應症的臨床研究，預計於今年下半年完成首位病患收案。

此外，育世博首創的抗體雙藥物連結（AD2C）平台，今年4月已在美國癌症研究協會（AACR）年會發表用於肝細胞癌治療的 GPC3 抗體雙藥物複合體最新研究成果，由於最近國際授權案有加溫現象，且是針對早期的開發案，也讓育世博對ADC新公司的創立樂觀看待。

蕭世嘉表示，育世博計畫針對雙抗耦連雙藥物平台，以技術作價分割成立新公司，引進美國投資人，目標年底前完成新公司設立，並募資五、六千萬美元。

美國 平台 世博

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