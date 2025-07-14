台北星鑽都更分回房地標租案 皆未脫標

國產署北區分署表示，「台北星鑽」18戶都更分回房地辦理標售3次均未標脫，標售底價約3至4億元，考量需求者倘可以標租方式較低成本使用台北星鑽，或可活化該房地，於今年6月30日辦理標租公告，每坪租金2,968至3,345元，14日開標結果，皆無人投標。

國產署北區分署表示，經推測潛在投資人或考量前期需投入較多資金裝潢等成本，惟標租租賃期限僅5年，未符成本效益，後續將檢討該等房地未標脫原因，研修相關規定，以增加投資人投標誘因，提升標脫率。

依國有財產法相關規定，建築改良物之租賃期限為5年以下；國有非公用土地及建築改良物一併標租時，年租金底價應參考市場行情查估，且不得低於逕予出租之年租金（土地按當期土地申報地價總額5％加計當期房屋課稅現值10％計算）。

國產署北區分署今年陸續公告標售臺北市中山區「宏普頤和」、中正區「冠德羅斯福」、「雍居仁愛」、內湖區「伯特利」、文山區「景美聯山」、「自慢藏」、大同區「京王」、大安區「台北星鑽」、「耕曦」9件建案共64戶參與都市更新分回之國有非公用房地(下稱都更分回房地)，截至6月底，共標脫4戶，標脫總價達4.7億元。除「台北星鑽」18戶改以標租方式辦理，其餘42戶房地於今年6月17日再次公告標售，訂於今年7月22日開標。