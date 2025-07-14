都更分回房地台北星鑽標租流標 財部擬檢討租賃期限

財政部國產署都更分回房地「台北星鑽」18戶首次改採標租，不過因無人投標導致流標。國產署表示，潛在投標者可能是考量前期需投入較多資金裝潢等成本，但標租租賃期限僅5年，未符成本效益，後續將檢討未標脫原因，研議修正相關規定，增加投標誘因。

國產署內部檢討未標脫原因，不排除評估把標租租賃期限調整為有條件展延。

國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求，才會辦理標售。

其中，鄰近台北市捷運忠孝復興站的「台北星鑽」18戶都更分回房地已辦理標售3次，標售底價約新台幣3至4億元，均未標脫。

國產署北區分署考量，有需求者若可透過標租方式、即較低成本使用台北星鑽，可能有機會將這些分回房地資產活化，因此在6月30日辦理標租公告，每坪年租金底價2968至3345元，每戶年租金底價大致落在400多萬元至700多萬元，根據今天開標結果，皆無人投標。

官員指出，經推測，潛在投資人可能是考量前期需投入較多資金裝潢等成本，但標租租賃期限僅5年，未符成本效益；國產署後續將檢討該等房地未標脫原因，研修相關規定，以增加投資人投標誘因，提升標脫率。

根據現行國有財產法相關規定，建築改良物的租賃期限為5年以下；國有非公用土地及建築改良物一併標租時，年租金底價應參考市場行情查估，且不得低於逕予出租的年租金（土地按當期土地申報地價總額5%加計當期房屋課稅現值10%計算）。

此外，國產署北區分署陸續公告標售台北市中山區「宏普頤和」、中正區「冠德羅斯福」、「雍居仁愛」、內湖區「伯特利」、文山區「景美聯山」、「自慢藏」、大同區「京王」、大安區「台北星鑽」、「耕曦」9件建案共64戶參與都市更新分回的國有非公用房地，截至114年6月底，共標脫4戶，標脫總價達4.7億元。除「台北星鑽」18戶改以標租方式辦理外，其餘42戶房地已於6月17日再次公告標售，訂於7月22日開標。