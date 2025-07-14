杏輝國際化進程再邁大步 多項產品簽署多元合作協議

杏輝（1734）14日宣布國際化進程再邁一大步，該公司7月在日本Interphex展會期間，由總經理白友烺親自率領團隊出訪日本，陸續完成多項跨國合作協議簽署，並就藥品代工與進口銷售業務展開深入洽談，逐步深化台灣及亞洲市場布局。

白友烺表示，經過數年的努力，本次日本Interphex展會期間，共完成洽談多家日本國際級的藥業合作，涵蓋藥品代理、委託製造、共同開發與市場專屬銷售等多元合作模式。已簽訂項目之內容包含一項癌症用藥外銷、一項腸胃系統用藥代理、及一項心血管用藥代理。

除此之外，杏輝也同時簽署了糖尿病用藥代理及癌症用藥外銷及原料等多項合作意向書（MOU），並預定在近期完成簽約，這些將強化公司在癌藥與慢性疾病領域的產品組合，共同開發日本及亞洲市場，展會後並與同業約定進行相互的實地訪查。

白友烺表示，本次所洽談的合作涵蓋技術、通路與品牌層級之全面性合作，展現杏輝藥品於亞洲製藥供應鏈的協同力與可信度。預期透過此波合作加上之前所提及、與日本國際級藥業合作共同外銷東南亞與中東的項目，不僅可在今年底反映營收，更可有效提升產線稼動率與擴大外銷占比，並加速杏輝整體產品組合升級。

杏輝更期待透過持續的深化海外夥伴關係與拓展區域市場，能夠強化台灣製藥品牌於全球市場的戰略地位。