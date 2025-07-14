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新光保全攜手農業部與地方農友 共築友善農田生態圈

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
與會貴賓與新保參與同仁於稻田中合影留念，共同見證企業、政府與在地社群攜手打造友善農田生態圈。圖／新光保全提供
與會貴賓與新保參與同仁於稻田中合影留念，共同見證企業、政府與在地社群攜手打造友善農田生態圈。圖／新光保全提供

新光保全近日於宜蘭縣三星鄉舉行「蘭陽平原農田生態營造合作備忘錄」簽約儀式，與農業部花蓮區農業改良場及青出宜蘭農業運銷合作社攜手合作，正式啟動以農田為核心的生態營造行動，共同守護蘭陽平原的生物多樣性，並實踐企業對環境永續與社會責任的承諾。農業部永續利用司司長莊老達出席見證，象徵產官學攜手推動永續農業的決心。

新光保全長期關注企業永續治理，積極導入ESG理念至營運策略，致力打造兼顧環境、社會與經濟的企業模式。此次合作以「棲地營造、環境教育、永續消費」為3大主軸，透過設置友善授粉昆蟲棲地、進行農田生態監測與科學觀察等具體作為，支持農田生態系復育。此外，亦透過認養田區與採購友善農產品，實質支持在地農民，協助穩定農業生產與提升收益。

合作計畫中，花蓮區農業改良場提供專業的生態調查與技術指導，青出宜蘭農業運銷合作社則協力推動有機與友善耕作、生物多樣性工作坊、小農市集與親子農事體驗活動，打造共學平台，提升社會大眾對自然保育的參與度與行動力。

活動當日，特別舉行「拜田頭」祈福儀式，象徵與土地的深厚連結，並正式啟用獨居蜂生態場域，作為未來農田授粉保育及監測的示範點。現場並安排割稻體驗與小農市集，邀請貴賓親身參與農務、品味友善農產品，深化農業永續與生物多樣性的實作認知。

新光保全表示，公司已獲農業部評選為ESG STORE示範企業，這次參與農田生態營造計畫，是企業實踐聯合國SDGs永續發展目標的具體行動。未來將持續擴大計畫規模，推動自然觀察紀錄、環境教育、農業廢棄物再利用等方案，打造全民參與的永續農田示範場域，為下一代建構更友善的生活環境與生態未來。

農業部 永續 保全

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