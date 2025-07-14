快訊

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

聽新聞
0:00 / 0:00

大台北新案最後房價凹陷區！這區磁吸北士科效應 開價僅8字頭

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「華威豐耘」模型。記者朱曼寧／攝影
「華威豐耘」模型。記者朱曼寧／攝影

預售市場冷清，惟輝達（NVIDIA）總部落腳北士科引爆區域房市話題，華威聯合14日舉行北投復興崗「華威豐耘」開工動土典禮，建商指出，該案前後整合逾10年，面對房市不景氣，打出單價8字頭行情，堪稱大台北最後價格凹陷區，且受惠科技設廠利多，推出後頗受科技族購屋新寵，已售約五成。

「華威豐耘」全案總銷20億元，採地上14層純住宅規劃，且零地主零店面，緊扣北士科科技發展軸線，專家指出，隨著台北市科技產業發展北移，被譽為北市最後一個科技園區的北士科已定位為下一座「台北AI矽谷」，吸引輝達、金仁寶等科技巨擘進駐，軟硬體產業同步到位，成為繼南港、內科之後的高科技聚落。

在產業群聚與就業人口進駐之下，周邊區域如北投、石牌、奇岩生活圈也出現明顯外溢效應，不僅房價穩定成長，生活機能與交通便利性更深受專業客層肯定。

值得一提的是，近年大台北房價齊步上揚，台北市進入「預售百萬時代」，新北市包括板橋、三重、新店、中永和等多個行政區，也陸續出現站上百萬的實價交易。

根據實價登錄資料顯示，距北士科車程10分鐘內的生活圈，包括石牌、奇岩、北投、新天母等區段，預售單價多筆落在百萬以上，士林門牌甚至出現單坪152萬元紀錄，北投也有數10筆站穩120萬元以上，但復興崗一帶鄰近北士科、又兼具自然環境與成熟生活圈，至今仍保有8字頭預售行情，堪稱大台北最後價格凹陷區。

華威聯合總經理是方斐世表示，看好北投在地醫療與科技軸線接壤的雙重潛力，不僅交通便利、學區完整，更具備與北士科同步發展的長期價值，目前手上還有一塊基地約2、3千坪的北投案，未來也會持續積極布局大台北地區。

華威聯合14日舉行北投復興崗「華威豐耘」開工動土典禮。圖／業者提供
華威聯合14日舉行北投復興崗「華威豐耘」開工動土典禮。圖／業者提供
「華威豐耘」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「華威豐耘」樣品屋。記者朱曼寧／攝影

預售 輝達

延伸閱讀

暖心故事有洋蔥！北投就服站搬家了 勞動局：服務升級不打烊

代銷龍頭談建商降價風 「只是把開高那一段調回來」

輝達高層：執行長黃仁勳16日北京見媒體

新壽北士科土地願轉讓輝達 北市府回應：不會同意

相關新聞

央行出手！屋主轉售晚半年少賺36萬元 這縣市最慘、獲利143萬元沒了

據實價登錄資料，統計近一年各季成屋住宅大樓最新成交價和前手交易的價差，結果顯示，2024年第3季是近一年多來的獲利高點，...

大台北新案最後房價凹陷區！這區磁吸北士科效應 開價僅8字頭

預售市場冷清，惟輝達（NVIDIA）總部落腳北士科引爆區域房市話題，華威聯合14日舉行北投復興崗「華威豐耘」開工動土典禮...

燁輝與鑫陽鋼管蚵仔寮淨灘 公司治理 ESG 大大加分

燁輝（2023）與子公司鑫陽鋼鐵，特邀集兩間公司員工及眷屬與梓官區禮蚵里、智蚵里及信蚵里的居民，舉辦「蚵仔寮南沙灘聯合淨...

新光保全攜手農業部 與地方農友共築友善農田

新光保全於7月12日假宜蘭縣三星鄉舉行「蘭陽平原農田生態營造合作備忘錄（MOU）」簽約儀式，與農業部花蓮區農業改良場及青...

八方雲集受邀出席臺北國際牛肉麵節記者會 金牌牛肉麵成文化推手

八方雲集（2753）於2024年臺北國際牛肉麵節中，以「紅燒牛肉麵」勇奪金牌殊榮，深獲專業評審與廣大消費者高度肯定。20...

房市惡化速度驚人 新竹屋主慢一季賣房少賺百萬

近期房市景氣急速惡化，台灣房屋統計實價近一年住宅大樓轉手價差，數據顯示，2024年第3季是近一年多來的獲利高點，全台平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。