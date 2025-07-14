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大台北新案最後房價凹陷區！這區磁吸北士科效應 開價僅8字頭
預售市場冷清，惟輝達（NVIDIA）總部落腳北士科引爆區域房市話題，華威聯合14日舉行北投復興崗「華威豐耘」開工動土典禮，建商指出，該案前後整合逾10年，面對房市不景氣，打出單價8字頭行情，堪稱大台北最後價格凹陷區，且受惠科技設廠利多，推出後頗受科技族購屋新寵，已售約五成。
「華威豐耘」全案總銷20億元，採地上14層純住宅規劃，且零地主零店面，緊扣北士科科技發展軸線，專家指出，隨著台北市科技產業發展北移，被譽為北市最後一個科技園區的北士科已定位為下一座「台北AI矽谷」，吸引輝達、金仁寶等科技巨擘進駐，軟硬體產業同步到位，成為繼南港、內科之後的高科技聚落。
在產業群聚與就業人口進駐之下，周邊區域如北投、石牌、奇岩生活圈也出現明顯外溢效應，不僅房價穩定成長，生活機能與交通便利性更深受專業客層肯定。
值得一提的是，近年大台北房價齊步上揚，台北市進入「預售百萬時代」，新北市包括板橋、三重、新店、中永和等多個行政區，也陸續出現站上百萬的實價交易。
根據實價登錄資料顯示，距北士科車程10分鐘內的生活圈，包括石牌、奇岩、北投、新天母等區段，預售單價多筆落在百萬以上，士林門牌甚至出現單坪152萬元紀錄，北投也有數10筆站穩120萬元以上，但復興崗一帶鄰近北士科、又兼具自然環境與成熟生活圈，至今仍保有8字頭預售行情，堪稱大台北最後價格凹陷區。
華威聯合總經理是方斐世表示，看好北投在地醫療與科技軸線接壤的雙重潛力，不僅交通便利、學區完整，更具備與北士科同步發展的長期價值，目前手上還有一塊基地約2、3千坪的北投案，未來也會持續積極布局大台北地區。
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