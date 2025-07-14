颱風重創台南 詩肯柚木捐100萬元助災後重建

丹娜絲颱風重創台南，在台南深耕的新加坡商、詩肯柚木董事長林福勤宣布，捐出新台幣100萬元給台南社會局社會救助金專戶，助台南災後重建。

丹娜絲颱風來襲，造成台南地區重創，災區民眾目前生活仍然面臨諸多不便，新加坡商、台灣連鎖家具龍頭詩肯董事長林福勤今天發布訊息宣布，捐出新台幣100萬元給台南社會局社會救助金專戶。

詩肯柚木表示，在台南有眾多分店，也是在台南深耕的企業，對於此次風災造成的災害感同身受，因此拋磚引玉，盼台南早日恢復至災前的生活。