亞洲生技大會23日登場 國際大廠艾伯維、吉利德等將參加投資高峰論壇

亞洲生技大會將在7月23日登場，今年大會將舉行投資高峰論壇，不僅吸引台灣傑出生技公司參與，更有國際知名生技創投、新創公司專程來台尋求投資標的與合作機會，大會也特別邀請資金豐沛的台灣資訊通訊（ICT）電子產業的法人代表、家族基金經理人及近50家國內外創投參與，創造更多投資媒合機會。

統籌此次投資高峰論壇的台灣生物產業協會常務理事長曾惠瑾表示，美國標準普爾生技指數表現平淡，募資成為生技公司一大難題。然而，在全球生技產業籌資低迷下，台灣生技產業募資表現卻逆勢表現亮眼。根據統計，最近兩年IPO公司中，不但件數屢創新高，募資總額也有顯著成長，2024年即有15家生技公司掛牌（上市上櫃、興櫃、創新板），金額達145.5億元，今年上半年IPO的公司也有五家，下半年數量則會更多。對要爭取投資的生技公司，或者有意尋求投資標的的投資法人而言，台灣已經是亞洲，甚至是全球不可忽視的一站。

最近幾年生技投資講求風險控管，嚴格控管投資標的。曾惠瑾表示，今年大會特別透過國際知名Illumina Ventures、Syncona、VMS Group、Vivo Capital等國際知名創投轉介生技公司來台，讓投資論壇陣容更為豐富。包括已獲國際知名創投青睞注資，或已在美國Nasdaq或台灣掛牌的新藥與醫材公司，尤其多數已經擁有中後期產品線，對國內外機構投資投資人，格外具有吸引力。

對於有追求高成長投資標的投資機構而言，也有mRNA核酸、iPSC、ADC領域已擁有領先技術者的新創公司。透過聆聽公司簡報，並就近與國際知名創投代表，進行面對面接觸交流，更增加國內外生技公司與投資法人的參與意願。

台灣生物產業協會副理事長馬海怡指出，今年應邀參與的國際藥廠高階主管，更是一大亮點。例如曾先後創辦PharMingen與百進生技（BioLegend），並成功為大廠購併的賴正光，此次返台除將代表其所屬公司Revvity參與投資論壇，更將在大會中，分享他多次創業成功的經驗。此外，主持論壇臨床研發、授權與出場策略時段的英國創投Syncona合夥人蔡正華，曾擔任諾華藥廠新藥開發的最高負責人（President of New Drug Development & Chief Medical Officer），他將提供從國際藥廠到創投公司的完整經驗。

另外，現任職於艾伯維（Abbvie）主管業務開發與併購的熊琬真、任職於吉利德（Gilead Sciences）擔任副總負責蛋白藥產品開發的謝仲明，以及在諾和諾德（Novo Nordisk ）擔任罕見疾病研發與評估資深處長的施心沛（Hsin-Pei Shih）也將來台與會。

大會今年還邀請曾任以色列最大生技投資基金的 Gur Roshwalb 主持一項非常重要的全球投資座談，與談者包括任職於美國Illumina Ventures的林志宣、香港VMS Group的Aval Chen、及日本LOTTE Holdings Healthcare & Biopharmaceutical CVC 的Yoon Paek等資深生技投資專家，他們也都與台灣及全球生技產業有密切交流，可望在此次論壇中，討論全球投資趨勢，提供本地的生技公司，從產品研發到業務開發，在國際募資的洞見。

最近幾年中美貿易戰開打，「生物安全法」草案成立雖尚未完全通過，在生物產業CDMO領域，可說是產生了相當重大的動盪，川普再度上台後，中美脫鉤的疑慮也不斷，讓生技藥品開發及生產的環境再添變數。熟稔國外新藥開發公司之需求以及全球可以取代過去中國大陸獨攬全球CDMO業務有限的選擇，馬海怡表示，這對台灣生技產業尤其是CDMO而言，反而是一大發展契機。

馬海怡指出，美國「生物安全法」對台灣生技新藥CDMO產業的擴大全球市長是一大助力，台灣的CDMO生技產業早已建立多年的全球業務基礎（小分子有25年以上，大分子也有將近十年以上之經驗），早已具有符合歐美的GMP及品質的要求、不遜於印度的成本優勢，還有豐沛的人才資源，唯一欠缺的是國際市場大規模的推廣，建立台灣生技產業的整體形象。

這也是台灣生物產業協會，於年初成立台灣CDMO聯盟，由16家已達國際水準的CDMO公司聯袂聘請當地市場開發及經營專家，主動密集拜訪位於美國各個生技重鎮的新藥潛在客戶，並且不斷舉辦國際展會組團與投資論壇，希望以群體的經驗與聲望，向國際生技新藥開發產業社群建立台灣品牌的知名度。

曾惠瑾指出，在國際生技產業面臨資金凍結的時刻，正是台灣民間資金投資生技的大好機會，特別是具有投資頂尖技術，或已有中晚期產品，且已經累積臨床數據的生技公司，進行投資的最佳時機。尤其ICT產業的CVC或產業創辦人的家族基金，投入生技產業的例子不少，在豐沛資金的支援下，有很大機會找到優異的國際投資標的，而亞洲生技大會正是促進投資與交流的最佳平台。