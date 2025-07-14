央行出手！屋主轉售晚半年少賺36萬元 這縣市最慘、獲利143萬元沒了

據實價登錄資料，統計近一年各季成屋住宅大樓最新成交價和前手交易的價差，結果顯示，2024年第3季是近一年多來的獲利高點，全國平均轉售賺438.2萬元，之後連續兩季下滑，今年首季全國的平均獲利為402萬元，比起2024年第3季的高點縮水約36.2萬元，顯示政府限貸令確實讓許多屋主的不動產獲利縮水了。

進一步觀察各都獲利表現，六都、新竹縣市當中，以新竹地區的轉售增值空間縮水最明顯，今年首季與第七波打炒房的去年第3季相比，轉售增值金額少了逾143萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第3季季末，央行祭出嚴格的第七波信用管制，促使房市從大多頭降溫，因此全台的平均轉售增值金額，也在去年第3季達到高峰後開始反轉。

張旭嵐指出，尤其今年買氣持續緊縮，買家出價的心態更加保守，所以轉售獲利的空間預估還會持續收斂，賣方「先跑先贏」的氣氛也將愈來愈濃厚。