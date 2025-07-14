豐興開盤 廢鋼、鋼筋、型鋼全品項下跌
豐興（2015）14日開盤，主力產品包括廢鋼採購以及鋼筋、型鋼等全品項下跌，市況以弱勢整理。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼上周無報價，日本H2廢鋼報價每公噸下跌2美元、以303美元交易，美國貨櫃廢鋼報價跌2美元至293美元，澳洲鐵礦砂由每公噸94.7美元上漲至98.5美元。
豐興14日開出周盤，決定廢鋼與鋼筋雙雙下跌每公噸200元，型鋼基價跌400元。盤後新牌價廢鋼收購每公噸7,600元，鋼筋1.56萬元，型鋼2.33萬元。
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