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育世博年底在美設子公司引資 拚明年創新板掛牌

中央社／ 台北14日電

新藥研發公司育世博-KY董事長蕭世嘉表示，血癌ACE1831和實體腫瘤ACE2016新藥的臨床一期試驗進行中，另外，今年底將在美國成立子公司，聚焦高門檻的「抗體雙藥物複合體」技術，期望吸引歐美投資人，育世博也規劃明年下半年從興櫃轉創新板上市。

育世博今天舉辦媒體交流會。蕭世嘉表示，目前育世博第1大股東陳賢哲持股超過40%，第2大股東為玉山創投，而原董事長楊育民已辭去董事，但仍是育世博的股東。

蕭世嘉表示，在臨床進展方面，育世博除了血癌與實體腫瘤新藥正在進行臨床試驗，預計年底到明年上半年完成一期臨床收案，此外罕見自體免疫疾病新藥目前正在啟動美國FDA核准的第1階段和第2階段臨床試驗（1b/2a），預計今年下半年完成首名病患收案。

此外，他也表示，今年年底將在美國成立新的子公司，主要因育世博擁有研發引擎，核心平台包括抗體細胞連結技術（ACC）與新擴展的抗體雙藥物複合體（AD2C）技術，其中AD2C以治療腫瘤為主，新的子公司將聚焦AD2C，目標吸引對AD2C有興趣的歐美藥廠與投資人。

展望未來，蕭世嘉表示，育世博將持續以台灣為研發製造基地，美國為臨床與商業拓展據點，並規劃在明年推進IPO申請，朝向「平台型生技新藥公司」定位邁進，希望透過平台技術鏈結資本市場與國際策略夥伴。

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