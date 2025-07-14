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燁輝與鑫陽鋼管蚵仔寮淨灘 公司治理 ESG 大大加分
燁輝（2023）與子公司鑫陽鋼鐵，特邀集兩間公司員工及眷屬與梓官區禮蚵里、智蚵里及信蚵里的居民，舉辦「蚵仔寮南沙灘聯合淨灘」活動，透過150位員工及在地180位居民合作淨灘，對公司治理ESG大大加分。
燁輝表示，為推動企業與地方的共榮感，同時宣示共同善盡環境清潔維護責任，透過活動辦理學習如何愛護環境，以具體行動為地球環保盡心盡力，善盡ESG企業社會責任。
淨灘活動現場員工及眷屬與居民，結合了老中青及幼兒學子，充滿了世代教育傳承及企業經營與居民站在一起的溫暖意涵，期盼此種正向喜悅的汗水，能驅動一起更愛這片整潔的沙灘。
本次淨灘活動撿拾海廢垃圾合計有750公斤，未來燁輝及鑫陽鋼鐵將持續為守護公司所在附近的環境整潔而努力。
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