新光保全攜手農業部 與地方農友共築友善農田

新光保全於7月12日假宜蘭縣三星鄉舉行「蘭陽平原農田生態營造合作備忘錄（MOU）」簽約儀式，與農業部花蓮區農業改良場及青出宜蘭農業運銷合作社攜手合作，啟動以農田為核心的生態營造行動，守護蘭陽平原的生物多樣性，落實企業對環境永續與社會責任的實踐。簽約儀式特邀農業部永續利用司莊老達司長蒞臨見證，展現產官學跨域合作推動永續農業的堅定決心。

新光保全長期致力於企業永續經營，將ESG理念深植於營運核心。本次合作以「棲地營造、環境教育、永續消費」為三大主軸，透過科學觀察、友善授粉昆蟲棲地建置等具體行動，支持農田生態多樣性營造與保育，並推動環境教育，喚起大眾對自然的關注與認同。同時，企業也以認養田區、採購友善農產品等方式，實質支持在地農民，協助穩定生產與提升收益。

合作計畫中，花蓮區農業改良場提供專業的生態調查與技術指導，並結合青出宜蘭農業運銷合作社，共同推動有機與友善耕作、生物多樣性工作坊、小農市集及親子農事體驗等多元活動，創造共學平台，提升民眾對環境保護的參與度與行動力。

活動當日，特別安排「拜田頭」祈福儀式，象徵與土地的深刻連結，也正式啟動獨居蜂場域作為農田生態監測與授粉保育示範點。現場同步舉行割稻體驗與小農市集，邀請來賓親身參與農務、品味在地生態友善產品，從實作與食農體驗中，體會農業永續與生物多樣性的重要性。

新光保全表示，繼先前獲選為農業部ESG STORE示範企業 ， 特參與本次農田生態合作計畫，不僅是落實企業永續策略、響應聯合國SDGs（永續發展目標），更展現企業與政府、在地社群協力共好的行動力。未來，將持續擴展農田生態計畫範圍，推動自然觀察紀錄、環境教育推廣與培訓、農業廢棄物循環應用等具體方案，打造全民參與的友善農田永續示範場域。這份由企業、政府與社區攜手締結的合作備忘錄，不僅是對土地的深情承諾，更是為下一代共築永續未來的重要里程碑。