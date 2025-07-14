八方雲集受邀出席臺北國際牛肉麵節記者會 金牌牛肉麵成文化推手

八方雲集（2753）於2024年臺北國際牛肉麵節中，以「紅燒牛肉麵」勇奪金牌殊榮，深獲專業評審與廣大消費者高度肯定。2025年臺北國際牛肉麵節活動即將展開，於14日舉行啟動記者會，八方雲集集團全球研發暨技術總監梁社漢也以2024年度金牌得主身分應邀出席，與臺北市政府產業發展局共同推廣台灣經典牛肉麵文化，現身說法鼓勵更多料理職人參與競賽，讓台灣牛肉麵的獨特魅力持續綻放國際舞台。

八方雲集以水餃與鍋貼起家，深耕台灣庶民美食市場，近年積極創新，致力為消費者提供更多元的餐食選擇。自推出牛肉麵系列餐點後，憑藉獨特的湯頭工藝與嚴選食材，迅速獲得消費者青睞，八方雲集的金牌牛肉麵湯頭以牛骨與多種蔬果慢火熬製，層次豐富、甘醇濃厚，搭配厚實細嫩的牛腱、牛腩與牛筋，呈現豐富口感層次，正是這份對品質的堅持，讓八方雲集在2024年臺北國際牛肉麵節中以絕佳風味征服評審味蕾，勇奪紅燒組金牌。

取得佳績之餘，八方雲集順勢推出「金牌牛肉冬粉系列」，包含經典紅燒、川味麻辣與原汁原味清燉三種風味，以滿足台灣消費者多元口味需求，上市後亦獲熱烈迴響，無論是牛肉麵或冬粉系列，都成為全台門市熱銷餐點，獲得市場極佳的銷售肯定。

2025臺北國際牛肉麵節將於10月10日至10月13日，在台北圓山花博公園盛大舉行，今年以「黑白交鋒 王者爭霸」為主題，分設紅燒與清燉的「鮮食組」與「調理包組」，並新增「創意類別」，鼓勵參賽者結合跨文化與創新元素，為傳統牛肉麵注入嶄新風貌。八方雲集集團表示，此次受邀出席記者會，身分從冠軍選手轉變為美食文化的推廣志工，不僅展現品牌研發實力與競賽成果，更希望鼓勵年輕世代料理職人踴躍參與，一同傳承牛肉麵文化，讓這道台灣經典美食，成為世界認識台灣的另一個美味識別。