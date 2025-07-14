房市惡化速度驚人 新竹屋主慢一季賣房少賺百萬

近期房市景氣急速惡化，台灣房屋統計實價近一年住宅大樓轉手價差，數據顯示，2024年第3季是近一年多來的獲利高點，全台平均轉售賺438萬，今年第1季全台的平均獲利為降至402萬元，僅差一季，獲利縮水約36萬元。

七大都會區當中，新竹地區轉售增值空間縮水最明顯，今年第1季與第七波打炒房的去年第3季相比，轉售增值金額少了近144萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，央行去年9月祭出第七波信用管制後，房市快速降溫，因此全台的平均轉售增值金額，也在去年第3季達到高峰後開始反轉。隨著買氣持續緊縮，賣方先跑先贏的氣氛也將愈來愈濃厚。

張旭嵐指出，目前環境下，三類賣方讓利態度較積極，使近期轉售交易的增值金額下修。

首先是「換屋族」，為爭取首購貸款簽下一年出售的切結書，有短期內出脫舊屋急迫性，價格放軟的情況也最鮮明。

其次是「囤房族」，囤房稅開徵後持有成本上揚，使多屋族盤點手中資產汰弱留強，將租金投報率低、增值空間有限的物件優先出脫獲利了結。

另外則是「周轉族」，在房市走空之際仍堅定賣屋者，由於有時間的迫切性，包括個人投資或公司的資金運用等財務規畫，以讓小利換許其他投資上更大的獲利選擇。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年新竹地區在竹科新貴買盤催動下，房價漲勢鮮明，平均轉售增值金額也居各大都會區之冠。