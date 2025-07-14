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不只是水果！鳳梨葉纖維製成衣、紗線 農業部打造鳳梨纖維織品供應鏈

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
鳳梨不僅果實可食用，鳳梨葉片纖維可製成紡織品，還可以出口，農業部現打造鳳梨纖維織品供應鏈。圖為鳳梨業再製利用成品。（圖／農業部提供）
鳳梨不僅果實可食用，鳳梨葉片纖維可製成紡織品，還可以出口，農業部現打造鳳梨纖維織品供應鏈。圖為鳳梨業再製利用成品。（圖／農業部提供）

鳳梨是台灣最重要水果之一，但鳳梨葉片纖維可製成紡織品。農業部指出，九如鄉農會首批100公斤鳳梨葉纖維裝箱，已正式出貨予國內紡織企業優織隆公司，後續將製作成衣，外銷至美國、日本、越南等國。未來輔導優織隆公司串聯取纖、紡紗、織布到產品設計開發的上下游產業鏈，打造「台灣鳳梨纖維織品」國家隊，開拓鳳梨纖維的國際市場，推動農業剩餘資源再利用與循環經濟發展。

農業部表示，鳳梨長期以來僅果實被利用，採收後的植株多直接掩埋於田間，但其實蘊含多元再利用價值。除鳳梨葉片纖維可製成紡織品外，取纖後的葉渣可加工為板材、植物皮革，莖部可萃取鳳梨酵素，應用於飼料添加劑或醫療敷料，鳳梨的果皮可製成青貯飼料，甚至連種植鳳梨所使用的塑膠地膜，農業部也已公告回收指引推動再利用。

農業部說明，九如農會提供的100公斤鳳梨纖維，來自於約5分地、2萬顆鳳梨剩餘的葉子，可製作成約7,500件的衣服，除了有助於環境永續，更提升農民的收益。除了生鮮鮮果的利潤之外，相關的剩餘資材加入運用後，農民大約一分地可增加1萬多元的收入，後續農業部將投入資源，支持開發更自動化的植株採收及取葉設備，節省農民田間作業的人力，也能穩定供應料源。

農業部說明，農業資源全循環、零廢棄是農業部重要施政目標之一，為落實鳳梨全株再利用，農業部除投入技術及設備研發，建立田間採收到加工取纖的完整作業鏈外，也積極推動技術應用落地。2024年輔導九如鄉農會導入自動化鳳梨葉取纖設備，大幅提升纖維品質與生產效率。原本被視為農業廢棄物的鳳梨葉，如今轉化為具有商業潛力的天然再生纖維，不僅提升農產品附加價值，也為地方農村創造就業機會。

農業部進一步說明，除研發技術與建置場域外，為促進產業鏈整合及市場導入，農業部亦透過「循環農業業界參與計畫」，輔導優織隆公司串聯取纖、紡紗、織布到產品設計開發的上下游產業鏈，打造「台灣鳳梨纖維織品」國家隊，開拓鳳梨纖維的國際市場，將鳳梨纖維產品外銷至日本、美國、越南等國家，進一步帶動農業剩餘資源跨域進入紡織業體系。

農業部強調，鳳梨全株再利用只是循環農業的起點，未來農業部將推動更多元的農業剩餘資源高值化應用，持續透過公私協力與跨域整合的模式，引導更多企業參與，使農業成為企業實踐ESG重要場域，達成雙贏目標。

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