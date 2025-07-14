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拚減碳 上緯攜手金風、中材推首座可回收葉片風機

中央社／ 台北14日電

上緯投控今天宣布旗下子公司上緯新材料科技與金風科技、中材科技風電葉片公司聯合開發首座可回收葉片風機，直徑220公尺，正式運抵中國吉林通化風電場並完成吊裝，風電產業在綠色管理領域邁出關鍵一步。

上緯指出，上述可回收風機採用上緯創新研發的可回收熱固樹脂，葉片選用當前主流超百米葉型，並搭載金風科技模組化量產定制機組。據測算，以8至10MW（百萬瓦）功率風機的應用為例，採用上緯創新研發的可回收熱固樹脂，可為每座風機全生命週期的碳足跡減少約100噸二氧化碳當量（CO₂e）。

上緯集團說明，推出的創新技術降解液，可將廢棄葉片降解為再生玻璃纖維與寡聚物，回收後的纖維和寡聚物可再次用於新葉片製造或其他跨產業領域。其中再生玻璃纖維的碳足跡相比原生玻璃纖維降低56%，為廢棄物處置提供高效且低碳的解決方案。

金風科技作為整機商提供風場集成方案，中材葉片負責葉片製造工藝優化，鑒衡負責部件及機組的認證，共同構建從材料、製造、認證到應用的完整價值鏈。

上緯解釋，吉林通化風電場該項目不僅每年可提供超過2000萬千瓦時的清潔電力，更透過上緯的可回收熱固樹脂技術解決傳統玻璃鋼葉片填埋處理的環保難題，為在地鄉村發展帶來實質的綠色貢獻。

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