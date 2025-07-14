十四張區段徵收動工 侯友宜：三年後打造新店新核心

歷經25年波折，新店十四張區段徵收案終於邁入實質開發階段。新北市長侯友宜今主持開工動土典禮，宣布這項總面積逾34公頃的重大開發案正式啟動，預計117年完工，未來可望與央北重畫區、十四張捷運聯開案串連，形塑新店全新市中心。

侯友宜表示，十四張開發不僅涵蓋住宅、商業用地，更納入學校、社福設施與公園等公共建設，整體公設比高達56.84%。未來將導入TOD（大眾運輸導向）模式，搭配環狀線與安坑輕軌的雙捷運匯聚，帶動地方交通與生活品質提升，並藉此活絡新店整體發展。

地政局長汪禮國指出，開發案在設計階段即納入在地文化脈絡，針對區內的老樹、過水橋、明記堂及部分水圳設施，與文史團體合作進行影像測繪與訪談紀錄，並規畫5處公園保留原貌。未來北側將興建一座地景式水資源中心，結合跨堤平台與捷運聯開案銜接至新店溪綠地，提升親水性與休憩機能。

除了文化保存，社會住宅也成為開發亮點之一。汪禮國表示，案內劃設1.7公頃土地規劃社宅，預估可提供約1700戶，為青年與弱勢族群創造更多元且可負擔的居住選擇。施工期間，市府與交通局合作規畫臨時停車場，釋出約250個停車位，緩解民眾停車需求。

市府也同步啟動廉政監督機制。汪禮國強調，已結合檢調與民間組織組成「開發工程廉政平台」，透過專家聯繫會議機制，公開揭露資訊、加強施作監督，以杜絕弊端、確保品質與進度。

工期預計900天，新北市議員黃心華表示，三年後的十四張將呈現嶄新面貌。他肯定地政局在保留歷史建物與設施上的用心，認為未來不僅環境宜居，也具歷史文化底蘊。不過他也提醒，目前央北與十四張兩地硬體規畫齊備，但在人口逐漸進駐下，交通、教育與商業機能等「軟體」仍有待加速到位，市府應與經發局、交通局與捷運局等單位通盤思考。

地方民代多對開發進展表示支持，新北市議員陳永福指出，「以後的新店市中心就在這裡」，開發是地方期盼多年的大事，但也強調公共設施的建置必須加速到位。他認為，目前市府公設比過高，應考慮將部分比例還給所有權人，「45到55%才比較合理」，市府不該將利益凌駕於民眾權益之上。