代銷龍頭談建商降價風 「只是把開高那一段調回來」

近來頻傳建商讓利、降價，對此，代銷龍頭海悅（2348）總經理王俊傑14日表示，海悅代銷的建案，沒有接到任何業主表示要降價，目前所謂降價，市場認知也只是「開高的那一段調回來，符合市場的期待」。

海悅代銷的北投「華威豐耘」今天動土開工，王俊傑到場受訪作上述表示。

王俊傑表示，目前市況不好，消費者購屋重視品牌、地段、規畫。好的物件，消費者有誠意，開發商多會配合，但如果條件不佳，降價也不一定能吸引到客戶。

華威豐耘位於北投中央北路二段，近復興崗捷運站，個案基地377坪，規畫地上14樓，地下3層，20~36坪，實價揭露在一坪84萬上下。

海悅表示，近年大台北房價齊步上揚，台北市進入「預售百萬時代」，新北市包括板橋、三重、新店、中永和等多個行政區，也陸續出現站上百萬的實價交易。

根據實價資料，距北士科車程10分鐘內生活圈，包括石牌、奇岩、北投、新天母等區段，預售單價多筆落在百萬以上，士林門牌出現單坪152萬元紀錄，北投也有數十筆在120萬元以上，復興崗一帶鄰近北士科、堪稱價格凹陷區。