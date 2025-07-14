緯創資通研發大樓開工 蔣萬安：感謝緯創選在台北

緯創在台北市內湖的「研發大樓」今天舉行新建工程開工動土典禮，由緯創總經理暨執行長林建勳主持，台北市長蔣萬安與相關局處首長、立委李彥秀、台北市議員游淑慧等到場力挺。而該內湖研發大樓建案自今天開工動土後，預計將在117年興建完成。

蔣萬安致詞時表示，台北市府一定全力給予協助幫忙，也很高興看到緯創大力投資，因為選對地方、選對地點是成功企業的開始，感謝緯創選在台北、投資內湖，市府透過地上權設定的方式，將市有地由緯創開發，預計再帶來1500個工作機會，對北市致力打造AI驅動的智慧城市又往前邁一步。 緯創在台北市內湖的「研發大樓」今天舉行新建工程開工動土典禮，由緯創總經理暨執行長林建勳（左二）主持，台北市長蔣萬安（中）受邀出席。記者胡經周／攝影 緯創在台北市內湖的「研發大樓」今天舉行新建工程開工動土典禮，由緯創總經理暨執行長林建勳（左四）主持，台北市市長蔣萬安（右四）、立委李彥秀（右一）、台北市議員游淑慧（左一）等受邀出席。記者胡經周／攝影 緯創在台北市內湖的「研發大樓」今天舉行新建工程開工動土典禮，由緯創總經理暨執行長林建勳（右）主持，台北市長蔣萬安（左）受邀出席。記者胡經周／攝影 緯創在台北市內湖的「研發大樓」今天舉行新建工程開工動土典禮，台北市長蔣萬安（右）受邀出席。記者胡經周／攝影 緯創在台北市內湖的「研發大樓」今天舉行新建工程開工動土典禮，由緯創總經理暨執行長林建勳（左）主持，台北市長蔣萬安（右）受邀出席。記者胡經周／攝影