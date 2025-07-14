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巴西黃豆加工量大增 有利於黃豆價格穩定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據UkrAgroConsult報導，美國農業部對外農業服務局（FAS）的預測，2025/26年度巴西豆種植面積將達4,910萬公頃，比前一年增加3%。此外，由於動物飼料對豆粕的需求以及生物柴油生產對豆油的需求，尤其是受巴西政府將於2025-2026年生效的B15法規的影響，巴西的黃豆加工量將增至5,800萬噸。

預計2025年下半年巴西黃豆出口量將達4,300萬至4,400萬噸，遠高於去年同期的3,470萬噸。《油世界》（德國）的分析師指出，這一增長將鞏固巴西作為全球最大黃豆出口國的地位。中國大陸仍將是巴西黃豆的主要銷售市場，由於需求旺盛且產品競爭力強，中國大陸將繼續增加巴西黃豆的進口。

自2025年初以來，巴西已出口6,490萬噸黃豆，較2024年1-6月增加80萬噸。其中，75%（4,840萬噸）銷往大陸，去年同期為4,630萬噸（72%）。 5月份，巴西創下了單月向中國大陸出口黃豆的最高紀錄。預計7-12月，巴西對華出口占比將升至85%，這意味著下半年巴西黃豆總供應量可能達到6,495萬噸。

街口投信表示，從巴西的黃豆總供應量與加工量大增的狀況下推論，全球對於黃豆的需求非常強勁，尤其是大陸在關稅戰之後，對於巴西黃豆進口持續擴大，因此黃豆價格將隨著大陸的強勁需求而保持穩定。

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