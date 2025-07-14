星宇航空和 SNOOPY 聯名觸角 從空中延伸到LINE貼圖

可愛「史」！機長史努比跟你說早安，STARLUX x Peanuts首度推出LINE貼圖，星宇航空（2646）和SNOOPY的聯名觸角從空中延伸到LINE貼圖。

星宇航空14日首度公開聯名貼圖，即日起於LINE貼圖小舖正式上架，期間限定販售至12月31日，一組售價100 LINE POINTS，邀請各位用戶下載，讓穿著星宇航空制服的SNOOPY角色融入日常對話中！除此之外，星宇航空與多間日本主題商家合作獨家優惠，詳細資訊請參考星宇航空SNOOPY主題航班網頁。

機長SNOOPY載著糊塗塔克跟你說Hello！STARLUX X Peanuts 聯名貼圖由知名插畫家「麵包樹」繪製，以可愛手繪風格將經典角色換上星宇航空機師、空服員、機場運務員以及機務工程師制服，也有變成乘客在機艙內舒服到想睡的歐拉夫，一組共有24張，包含「超棒」、「不想面對」、「I LOVE MY JOB」、「辛苦了」、「早安！」、「HAPPY BIRTHDAY!」…等等萬用文字，在任何時候都可以使用，讓使用者無時無刻有史努比陪伴。

為了讓旅客搭乘主題航班之後還能感受到滿滿可愛的SNOOPY，星宇航空和多家日本主題商家合作，包含PEANUTS Cafe/ DINER、SNOOPY茶屋、SNOOPY’S SURF SHOP、SNOOPY HOTEL以及SNOOPY博物館等等，只要憑星宇航空台灣-日本登機證，即可享有最高9折優惠。星宇航空更在大阪推出期間限定SNOOPY星際漫遊主題塗裝南海電鐵特急列車。

全新STARLUX X Peanuts 聯名貼圖將於LINE貼圖小鋪一路販售至12月31日，主題航班也將陪伴旅客至年底，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯…等等備品都換上全新SNOOPY星際漫遊主題，出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外），趕緊訂票感受SNOOPY的經典魅力。