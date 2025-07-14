論壇8月6日登場／金融大回饋 與社會共好

金融業為國家經濟命脈之一，資金來源來自社會大眾的信任與支持。在追求業務成長與獲利的同時，若能兼顧回饋社會，將有助於社會大眾對金融業的信任與支持，並為產業長遠發展奠定穩固的基礎，實現「經濟成長×社會共享」的雙贏目標。

經濟日報將在8月6日（三）舉辦「金融大回饋論壇--金融與社會共好」，金管會主委彭金隆將出席致詞，說明金融大回饋計畫的政策理念；銀行局長童政彰將以「金融回饋的力量-創造多贏未來」為題發表演講；此外，兆豐銀行、玉山銀行、彰化銀行等業者將分享「金融大回饋」的理念與實際作為。本論壇由兆豐銀行、玉山金控暨玉山銀行、彰化銀行（2801）等協辦。

為讓金融市場發展成果讓全民共享，金管會擬推出「金融大回饋計畫」，目前正與金融總會共同研商，預計下半年提出具體措施。據了解，金融大回饋計畫將要求金融機構揭露相關對基層員工、客戶與社會大眾的資料或數據。

據了解，金管會將採柔性引導與正向激勵並行的方式，鼓勵金融機構依其規模、資源與發展策略，自主規劃回饋方案，展現企業社會責任的具體實踐，期待藉由金融業自發性參與，展現落實企業社會責任的積極態度。

為充分體現社會責任與多元參與價值，金融機構可依其業務特性與資源條件，自行選定回饋對象。如基層員工、既有客戶、青年學子、弱勢族群、高齡人口、偏鄉學校、新住民與移工、原住民族群、受災戶或災區居民，乃至整體社會及生態環境等。

金融機構可從五大面向推動回饋行動：一、鞏固既有回饋基礎。金融業過去已有多元回饋實例，如支持學校圖書館、反毒推廣、協助身心障礙者等。當金管會開放更多業務，如亞洲資產管理中心時，銀行可提出更具體回饋計畫，投入更深更廣。

二、擴大普惠金融。金融服務涵蓋弱勢族群、偏鄉、中小企業及青年創業者，提升金融公平性。加強金融教育普及，縮小知識落差，降低詐騙風險，增強全民理財及風險防範能力。

三、支持地方與弱勢。可支持地方創生與弱勢扶助，提供地方企業貸款，創造就業機會，補助偏鄉醫療與教育，深化社會公益成效。

四、推動ESG永續發展。積極參與環保、節能減碳及產業轉型，公開回饋成果，提升金融品牌社會責任形象。

五、落實企業社會責任。在天災人禍時，金融機構提供救助，成立志工團，積極參與公益，展現企業關懷。