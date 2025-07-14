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新光三越人事難產 IPO之路受阻

經濟日報／ 記者陳佩嘉侯思蘋／台北報導

新光三越董事會流會，導致董事長、副董事長、總經理難產，讓新光三越的公司治理受到外界質疑，也讓未來的IPO之路受阻。

新光三越上周五（11日）董事會表面平靜其實暗潮洶湧，業界指出，此前，外界原以為董事會對董座人選已有共識，要討論的是「副董」，但從目前的情勢看來，董事長人選才是最大的關鍵，也讓明天將登場的董事會更受到矚目。

據了解，這次之所以造成技術性流會，在於董事會召集人，並沒有要求簽到、宣布開會，而在開會時間一到，有董事提出，開會前大家先聊一聊，接著進行清場，董事們東聊西扯，時間過了將近一小時，召集人未宣布開會，因此造成技術性流會。

知情人士認為，大股東間對人選意見分歧，才是流會的主要關鍵。新光三越歷次改選，幾乎都不平靜，2023年新光三越因為日籍董事長村上英之任期屆滿，必須改選董事長，當時就出現兩派聲音，分別推舉吳東昇及吳昕陽擔任董事長，最後董事包括吳昕陽，都投給吳東昇，僅吳東亮投下反對票，被稱為「叔（吳東昇）姪（吳昕陽）大和解」。

這次因為台中店氣爆案，讓泛新光集團希望維持既有團隊，解決問題，接著推動IPO，完成階段任務，泛新光集團計畫第三代將在IPO前的最後一次董事會接棒，順利完成世代交替。

董事長 新光三越 吳東昇

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