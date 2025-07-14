新光三越董座之爭 浮上檯面…吳昕陽家族、日方態度成關鍵

新光三越上周五董事會因大股東對董、總等重要人事案喬不攏而宣告流會，明（15）日（周二）將重新召開董事會，業內指出，包括日方股東、現任總座吳昕陽家族的態度，將是董事會能否順利推進、重大人事案底定的關鍵。

據了解，泛新光集團已喊出「維持既有經營團隊」，由董事長吳東昇、總經理吳昕陽續任，並完成上一屆未完成的包括台中館重啟、IPO、完善公司治理等三大使命，期望各方董事放下歧見，一起努力。

這次董事在未召開第一次董事會，已更換三名董事席次，除了原先東興投資代表由吳昕昌改為吳東亮（台新金控董事長）、盈盈投資由吳欣盈改為吳欣儒（新光金控董事），連日方三越伊勢丹也更換一席董事，由細谷敏幸，改為額田純嗣。13席董事席次，已更換三席。

額田純嗣除了是新光三越董事，還身兼三越伊勢丹控股公司經營戰略統括部事業開發部部長、三越伊勢丹創新事業董事總經理、伊勢丹新加坡董事長等要職。

據消息來源指出，上周五取代吳昕昌出席的吳東亮，在談話會上質疑現任董事長吳東昇未交棒第三代，吳東亮多次對外表達，希望讓年輕一代接手新光三越，此次藉由衝高董事吳昕達的票，再取代吳昕昌進入董事會，就是希望吳東昇讓出董事長之位，並指出2023年日方的意見已列入董事會紀錄。

泛新光集團則認為，2023年日方派駐在新光三越的董事細谷敏幸，談話重點是希望借由第二代的力量在二年三個月任期，解決中國大陸問題、IPO推展及公司治理執行，待妥善解決完成上述問題及現在的困境後，再以理想的結果交接給第三代。

日方也提及，第三代表中有許多優秀的人才，但如果以目前（2023年）的表現來看，最適合的是吳昕陽。

吳東進當時也表達，同意交棒給第三代，但是該次提名不應以二年三個月為限制條件，有關下屆董事長選舉，仍應依程序投票選任為宜。