川普擴大金屬關稅 業者備戰

國內金屬加工業受惠風災重建商機，內銷市場有短多加持，至於國際市場，川普進一步擴大鋼鐵與銅等金屬關稅，業內人士預料，相關產業風險將螺旋上升，其中，國內指標線纜業者均表示已經做好避險，鋼鐵業者則積極備戰。

上市鋼廠主管說，「短期囤貨、長期成本轉嫁」是有效的策略，由於鋼鋁、銅多點施壓提高進口成本，國際供應結構大改變，將對相關原物料及汽車產業上游形成新一輪價格風險。

目前川普對銅與鋼鐵開出50% 關稅的高稅盾牌，短期引爆金屬價格與供應鏈緊繃，高度的不確定性牽動國際談判及市場情緒。

上市鋼廠證實，現在進口到美國的鋼鐵貿易正在與買家協商，如何處理高關稅負擔，由於雙方各有立場，交易談判顯得困難重重。

此外，部分買家在鋼鐵價格尚未完全反映關稅風險前，已經透過LME倫敦金屬交易所或COMEX等交易所操作期貨合約，對沖未來成本上升的可能性。