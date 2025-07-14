川普宣布對墨國實施高稅率 恐釀產能轉移

美國總統川普宣布對墨西哥銷美產品實施30%對等關稅，由於墨國為近年台商全球布局重點國家，若墨國稅率居高不下，恐引發新一波電子業產能轉移浪潮。

台灣伺服器代工廠在墨國部署重兵，若無法有效移轉產能，恐面臨重稅壓力。根據統計，緯穎（6669）墨國伺服器產品占出貨美國比重高達七成、英業達（2356）墨國伺服器產能占整體伺服器產能35%，衝擊最甚；金寶（2312）也以墨國為生產重鎮，當地廠區去年下半年甫進入試產階段，也難逃衝擊。

緯創集團旗下緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，產能囊括前段的主機板製造到後段的整機櫃組裝產線。緯穎今年2月也宣布首度前往美國設立伺服器生產據點，將在德州購置廠房。

英業達墨國產能占整體伺服器產能約35%，目前產能主要為L10（組裝與測試）及L11（整機系統組裝）。

川普12日發出新一波關稅最後通牒，宣布自8月起，對墨西哥課徵30%的關稅，因為與這些重要貿易夥伴談判數月，仍未能達成更廣泛的貿易協議。

業界評估，若美國執意對墨西哥銷往美國產品課徵30%關稅，恐引發更多電子製造業者將訂單轉移至美國本土生產。不過由於美墨雙方談判仍持續中，8月1日前仍有轉圜餘地。

此外，消費性電子產品近年轉移至東南亞地區生產，但依據川普給出的最新稅率，平均稅率至少20%起跳，泰國關稅甚至到36%，也引發業界擔憂。