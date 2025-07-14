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鋼鐵、線纜獲風災重建急單 燁輝、合機等業者同步受惠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
風災重建商機爆發，鋼鐵、線纜業獲急單。圖／台電提供
風災重建商機爆發，鋼鐵、線纜業獲急單。圖／台電提供

風災重建商機爆發，鋼鐵、線纜業獲急單。指標鋼廠燁輝（2023）、裕鐵、盛餘（2029）證實接獲訂單，業內預料，將推升內銷鋼價向上；另，南部多處輸配電設施遭到風災強襲停擺，線纜業重建訂單湧進，包括合機（1618）、華榮（1608）、宏泰（1612）、大山（1615）、大亞（1609）等都將受惠。

綜合各項數據，這次颱風全台共傳出超過2,200件災情，以中南部為重災區，包括雲林、嘉義、台南到屏東都有，包括倉儲鐵皮屋受損、招牌被吹落，看板、道路號誌和電桿傾倒，超過49萬戶停電，屏東佳冬外海太陽能板被大量沖刷上岸，災損達一定規模。

風災損害直接導致用鋼需求增加，鍍鋅、烤漆鋼板與電線電纜、太陽能支架用鋼等都獲得急單，涵蓋鋼板與鋼管領域，特別是在屋頂、鋼構骨架、抗風牆等工程上，鋼材占比高，為低迷的國內鋼鐵產業注入一股新活力。

輸配電設施受災損方面，台電指出，全國因丹娜絲風災倒塌、斷裂的電桿近2,500支，堪稱「電桿殺手」。

台電連日積極投入搶修作業，預期將帶動線纜需求衝一波短急單效應。

另外，南部多處光電案場滿目瘡痍，經濟部能源署特別說明屏東「離岸太陽光電系統浮台試驗計畫」以及嘉義地區滯洪池光電受損案場的清理計畫，將持續督促執行，以求後續重建無縫接軌。

上市鋼廠主管表示，近日內銷訂單大增「需求滿大的」，原本不備庫存的下游用戶開始大面積拉貨，以滿足終端重建工程需求，影響所及，一度疲軟的國內鋼鐵流通價明顯甦醒，部分鋼材甚至有小漲空間，每公噸調高100元左右。

上市鋼廠主管說，這次颱風路徑罕見直接從南海向上直撲台灣，未經過中央山脈阻隔，所以災損頗為嚴重，因此重建導向更堅固耐風建築，有效推升高品質鋼材需求，成為一股趨勢。

更值得關注的是，停電以及災後物流中斷的損失，促使相關企業升級基礎設施，例如鋼構倉儲、冷鏈設施、物流中心的抗震與耐風韌性都一次性獲得加強，工業鋼構廠房與機電基座全面提高抗災等級，用鋼量增加。

災損 太陽能 太陽光電

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