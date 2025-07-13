友善環境 創造卓越／科技創新 永續發展驅動力

科技創新已成為推動永續發展的重要驅動力。根據經濟合作暨發展組織（OECD）在2023年發布的《Science, Technology and Innovation Outlook 2023》i報告，科技創新在能源、農業和交通等關鍵社會系統的轉型中扮演重要的角色，特別是在促進低碳技術的研發與市場化等方面。各國政府須積極推動政策支援，並確保同時兼顧到ESG三大面向，加速各面向的技術創新，以應對永續治理、氣候變遷和資源稀缺的挑戰。

提高資源利用效率

根據勤業眾信《2024全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》ii報告，隨著企業在加強ESG指標的數位追蹤與管理上呈現出高度需求，預計相關軟體市場在2024年的營收將達到10億美元，並於未來五年內以每年13%至30%的複合增長率增長。這類軟體協助企業以更精確的方式實現其永續發展目標，同時也逐步融入AI技術，以便更前瞻性地預測並管理潛在的永續風險。

目前AI技術尤其被視為未來在ESG領域的重要發展方向，其分析和預測能力能為企業帶來實質效益，從而使企業不僅在經濟面表現出色，也對環境和社會的永續層面帶來深遠的影響。

從減少碳排放到提升資源使用效率，數位化正在重新定義各行各業的可持續發展策略。根據歐盟2022年發布的《Towards a Green & Digital Future》i報告，「數位與永續雙軸轉型」已經成為歐盟委員會的核心策略，而這一思路也得到全球多項權威報告的強力支持。

根據2023 GEO-6報告，數位技術不僅能夠提高資源利用效率，還能支持全球範圍內的碳排放監控和生態系統保護。利用大數據、人工智慧（AI）和物聯網（IoT）等新興技術，企業和政府能夠精確監控碳排放、預測環境變遷，並推動能源轉型和資源循環利用。

推升風險管理能力

此外，2023 WEF《The Global Risks Report 2023》同樣指出，數位化是應對全球氣候變遷和環境風險的關鍵技術。

不僅能提高風險管理能力，還能幫助政府和企業建立更強大的環境監控和預警系統。數位化與永續發展的協同作用體現在多個層面，舉例來說：

一、監控和追蹤：在溫室氣體管理上，數位科技已成為關鍵力量，能夠實時收集並分析全球範圍內的環境數據，協助政府和企業及時發現碳排放異常，並調整政策和行為。

二、數位模擬和預測技術：有助於了解產品全生命周期的環境影響，並基於數據做出環境效益最大化的決策。這些數位工具不僅提高了資源管理的透明度，還能有效支持循環經濟和可持續設計的實踐。

三、虛擬化：在企業營運方面，科技同樣成為一大亮點，如建築領域中數位化技術的應用已讓建築設計虛擬化成為可能，通過提前模擬建築過程和進行設計優化，不僅大幅減少了錯誤和浪費，還提升了建材的回收利用率。

智慧建築系統也讓施工過程中對機械設備的運行進行精確管理，從而降低了對環境的衝擊。

四、資通訊技術(ICT)：ICT的進步則在優化全球資源配置和能源管理中扮演著愈加重要的角色。通過5G、物聯網等新型通信技術，全球企業可以實現對能源、建材、運輸等資源的即時監控和管理，優化能源使用和供應鏈運營，從而降低資源浪費，實現綠色轉型。