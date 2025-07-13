經濟選書／從貿易大戰 看真危機與假警報

當然，如果地緣政治升級，涉及大規模制裁甚至軍事衝突，的確可能導致貿易量明顯下滑。但即使是在強權戰爭這種極端情況下，對貿易的影響也非常不確定。我們看到，在兩次世界大戰期間貿易活動仍然持續，並未突然停止。即便貿易確因全球衝突而衰減，但仍保持在相對較高水準，與數年前相比甚至是歷史高點。

例如一戰期間貿易陷入谷底時，貿易量仍比1900年還大。二戰期間貿易量高過之前30年間的大部分時期。全球貿易表現最疲弱時期不在世界大戰期間，而在經濟危機時。大蕭條對貿易影響程度，超越一戰和二戰的軍事衝突。

我們對貿易的韌性沒什麼好驚訝，貿易是互利活動，因此難以停止。儘管地緣政治危機可能導致貿易波動，但仍應小心看待「地緣政治緊張將持久的傷害貿易」或「貿易秩序將完全改變」這樣的假設。即使在兩次世界大戰之間的谷底期，全球貿易量也從未真正低於1900年的水準，平均值大約與1909年時的水準相當。

儘管整體貿易表現良好，但貿易結構可能會因為新的地緣政治壓力發生改變。這種改變是漸進式的。例如，川普2016年競選總統時承諾將展開貿易戰，但直到2022年，拜登政府才祭出先進半導體出口至中國的禁令。全球貿易結構會緩慢演變還有一個原因：企業需要花時間決定並建立下一代生產基地的據點。

這些增加產能的相關選擇與邊際生產成本有關，並將逐步影響全球經濟。隨著全球貿易體系轉向優先考慮韌性時，會增加多少成本？答案取決於貿易體系最終需要改造的程度，如果想改造得快，成本就會更高。

隨著地緣政治從趨於一致轉向分歧，對許多貿易類型，「世界貿易將被一分為二，變得兩極化」的論點貌似有理，且在特定類型貿易很可能發生。在中美經濟脫鉤的說法中，這個論點相當常見。這種觀點帶有強硬、「非黑即白」的極端味道，暗示成本將突然激增。但是，脫鉤不會這麼極端。評估地緣政治分歧可能帶來的成本時，須思考分離程度（degree of separation）與結盟程度（degree of alignment）兩個問題。

（摘自《真危機與假警報》，天下文化出版）