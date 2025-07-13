數位行銷／STEEP互動分析法 助攻企業轉型

在推動中小企業數位轉型的過程中，我經常聽到這些聲音：「我們想轉型，但不知道從哪開始」、「導入系統花錢又花時間，結果員工用不慣」、「政府補助很有限」等，這些困境背後反映出中小企業對數位轉型的認知，仍停留在技術或工具層面，而未能看見更深層的結構性挑戰。

這時候，STEEP互動分析法就成為一個關鍵的工具。它不只可拆解問題，還讓我們看到這些問題如何彼此交織，進而找到有效的策略解方。本次專欄將從 STEEP分析的基礎講起，帶你看見未來的可能路徑。

STEEP是五個英文單字的縮寫，分別代表：

S（Social）社會因素：人們的態度、價值觀、教育程度與文化氛圍等。

T（Technological）科技因素：技術成熟度、創新能力與技術採用門檻等。

E（Economic）經濟因素：資金可得性、投資回報、產業競爭力與勞動成本等。

E（Environmental）環境因素：資源利用、碳排放壓力與ESG 要求等。

P（Political）政治因素：政策法規、政府補助、產業誘因與勞工保障等。

這五個面向並非各自為政，而是彼此影響、互為因果，也就是從動態系統角度理解未來發展。

為什麼STEEP適合中小企業？眾所周知，我國有超過150萬家中小企業，占整體企業數的97.7%。但在數位轉型過程中，大多數企業面臨共通瓶頸，像是資源不足、心態抗拒、資訊不對等以及投資風險高等。這些挑戰不只是技術問題，更是結構性問題。

若以台灣製造業來看，不難發現製造業涵蓋電子零組件、金屬加工、塑膠模具與機械設備等領域。雖然部分大型企業已邁入工業4.0，導入智慧機械與AI品檢系統，但大量中小企業仍停留在人工作業和紙本管理的階段。

製造業典型挑戰，包括：缺乏導入資金與IT人才、生產流程難以標準化、員工對機器化流程存有疑慮、不清楚數據搜集的目的與效益以及ESG要求日增卻無從應對等。

如果想要突圍，首先建議公司先盤點各面向的主要因素。

在社會層面，請思考老闆與員工數位素養是否足夠？是否存在「我用紙本也很好」的心態？在科技層面，請考量市場上有哪些可負擔的AI工具？工具導入是否需要複雜開發？在經濟面向，要綜合評估公司是否有資金餘裕投入轉型？政府補助是否具時效性與可操作性？

在環境面向，也請考量是否有ESG或供應鏈壓力要求企業進行碳盤查、數據透明化？最後，在政治面向，也請思索政府是否提供整合轉型方案？法規是否有助於採購數位系統？

透過這樣盤點的結果，可發現轉型不只是買軟體或導入各種方案，而是一場橫跨價值觀、資金、政策與制度的全面變革。

誠然，中小企業轉型的關鍵，關乎系統性思維。要知道STEEP 不是魔法，但它提供一個觀察世界的清晰鏡頭。透過它，我們可以跳脫「買系統就等於轉型」的思維，轉向綜合社會、科技、政策、經濟與環境等多元面向的動態結構理解。

真正成功的中小企業數位轉型，往往不是靠一筆補助、一套系統，而是靠跨領域合作、深度陪跑與互動分析下的在地化策略。讓我們得以不再只是導入系統和工具，而是導入美好的未來。