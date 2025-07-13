點子農場／大學沒教卻不能不學的事

那年，我在大學兼課，開的課叫「新經濟人文」，在商學院裡教文史哲藝和思考與創新，這種沒什麼實用性的選修課通常很難開得成。學校說，難得有學生願意選課，而且還開成了，我應該好好珍惜而且心懷感激。

對於學校的一番好意，我心懷感激地婉拒。我說我不會討好學生，只會讓學生學到在別的老師身上學不到的事，別的老師能教的課，就不需要我來教了。

就這樣，教完一學期之後，學校除了請我下學期繼續開課，更安排我去教國際交換生。

我花了很多資源設計我的課程，請台灣最頂尖的創業家來分享對創意、公益和生意這三意的經驗和想法；參訪國家劇團的基地和團長與演員對話，也邀請校長擔任領隊同行；要學生研究東西方的思想家，並且讓他們與矽谷創業家對話。

但老實說，我覺得學生並不了解這些事的難度和價值，這些年輕人在乎的只是能不能順利拿到學分。

那之後，我一直在思考：大學教育，究竟該何去何從？

面對少子化的衝擊、學費凍漲、評鑑制度繁瑣與論文壓力龐大，台灣許多大學老師已經無法安心教書，也無法專心研究。當大學老師只是一份不穩定的職業，大學教育就會失去靈魂。

在我認識的大學老師裡，史考特．蓋洛威（Scott Galloway）是非常特殊的一位。雖然沒見過他，但我一直是他的讀者與觀察者。他是紐約大學史登商學院（NYU Stern）行銷學教授、連續創業家、暢銷書作家、Podcast 主持人、YouTuber、投資人，也是社會觀察者與企業評論者。他的職涯像是一場關於「老師」這個身分的重新建構。

他批判Facebook是「社會毒品販子」、大學是「被包裝過的騙局，我也是其中的一部分」、創業神話是「男性菁英的遮羞布」。他自稱為「有錢但憤怒的中年人」，卻教出許多頂尖學生與創業者。他是大學裡的異端，也像是這個時代真正需要的知識份子。

在他眾多作品中，有三本書讓我印象深刻，也讓我重新思考什麼才是大學沒教、卻不能不學的東西。

一、《蓋洛威教授的人生經濟學》

Galloway用私密的語氣告訴年輕人：快樂來自關係，不是財富；成功來自紀律，而非靈感；投資報酬率最高的資產，是健康、伴侶與長期努力。他不教你「怎麼成功」，而是問：「你要什麼樣的人生」，這恰好是大學最該教，卻常被忽略的。

二、《疫後大未來》

Galloway剖析了疫情如何加速了電商、遠距工作、線上教育與大科技壟斷的發展。他批評美國的經濟結構已經被壟斷與不平等扭曲，主張政府應大力出手改革。

他在書中也提出「教育平台化」的預測，認為名校將會成為品牌，而知識則將被拆解、數位化，傳播給全球用戶。他甚至坦白說：「我現在最賺錢的身份不是教授，而是自媒體創作者。」

三、《四騎士所主宰的未來》

他用極具洞見與尖酸的文字分析四大科技公司如何控制我們的慾望（如Apple）、消費（如Amazon）、人際（如Facebook）與知識（如Google）。他揭露它們如何滲透我們的日常，甚至塑造我們的價值觀。他說：「這些公司不是科技公司，而是現代宗教，它們讓你相信你選擇了自由，其實你只是被設計了選擇。」

史考特教的，是質疑體制、挑戰常識、跨界思考並行動。這些都是現在的大學無法教但最該教的事。