南台灣科技廊帶政策奏效 CCIM：高雄商辦、土地開發投資信心偏向樂觀

近年高雄市商用不動產市場表現受矚目，CCIM投資師暨華成國際管理顧問總經理陳清景指出，本次「2025年第2季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查中，兩項指標辦公室、土地開發為「偏向樂觀」之信心水準。其中辦公室部分，高雄地區因台積電（2330）的逐年設廠，使得諸多關聯產業持續加溫。

科技業進駐刺激南高雄 但金融管制仍有影響

陳清景表示，除了去年底鴻海（2317）、輝達（NVIDIA）宣布將進駐高雄亞灣區外，超微（AMD）亦在今年3月設立新辦公室，顯示高雄市府積極推動的南台灣科技廊帶政策，已逐漸奏效並持續發酵。此外，配合亞洲資產管理中心高雄專區範圍的劃設，吸引多家金融業對南高雄關注，認為第3季南高雄在辦公室部分，金控需求將逐漸增溫。

土地開發部分，陳清景分析，高雄市雖受惠半導體產業的進駐，惟第2季受金融持續管制影響，讓區域土地開發逐漸降溫；以6月25日高雄市土地標售結果來看，第2季高雄土地交易市場較上季冷淡，大部分建商仍停留觀望期，整體標售結果出現建商投標、得標率低，而投資區域上，仍以北高鄰近台積電的楠梓高大特區較受矚目，其他區域脫標率低，顯示建商購地趨於保守。

陳清景指出，第2季位於南高雄的麗尊飯店、以每坪成交價285萬元出售予興富發集團，另外南高雄在土地開發與辦公室部分，交易均已逐漸增溫，惟旅館投資不受青睞。

工業用地具開發商機 投資信心樂觀未受關稅影響

值得觀察的是，科技產業進駐台南市、高雄也間接帶動南台灣住宅土地開發需求，亦直接推升工業土地的需求，在相關協力廠商同步進駐下，工業用地成為南台灣這一波商業地產的潛在開發商機。

台灣不動產投資協會（CCIM）發布「2025年第2季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」，主持本調查的政大地政系教授林左裕指出，其中辦公室、土地開發的投資信心仍呈現在樂觀的水準之上，反映出產業對土地及廠辦的實質投資需求，並未明顯受到美國關稅政策的衝擊。

另外，科技AI對房地產影響與日俱增；紅色子房瑞德資本董事總經理蘇明俊表示，第2季ICI指數顯示對總體經濟提升的信心，與今年Computex輝達展現台灣在國際AI晶片科技產業鏈日趨重要有關。

蘇明俊指出，其實房地產科技（PropTech）也受AI發展影響突飛猛進，除了美國CCIM已運用AI大數據分析協助會員進行地產投資交易外，紅色子房瑞德資本已透過社群甄選成立讀書會，挑選國際上最熱門的AI地產科技運用方向進行工具案例研究。

蘇明俊分析，這些研究包含AI房地產估價、房市預測分析、虛擬看房擴增實境、租戶篩選與文件自動化、智慧物業管理等；期許在目前台灣房市相對盤整休養時期，運用台灣在國際科技上的優勢，協助客戶與合作夥伴精進投資決策與日常管理，並將研究成果持續在CCIM論壇活動中分享。