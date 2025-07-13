北市「人屋雙老」逾四成屋主為銀髮族 專家喊一事不妙

住商機構觀察財政部資料指出，北市愈來愈多屋主是65歳人上高齡者，由於高齡者對繁瑣都更重建程序接受度低，且大多不願搬遷，將讓都更整合難度上升，都更前景愈來愈不妙。

住商機構指出，根據財政部數據，2024年房屋稅65歲以上高齡納稅人達413萬戶，占全體納稅人比率35.5%創新高；其中，觀察六都數據，台北市2024年所有屋主中，有44.6%年齡超過65歲，占比冠居全台。

另據地價稅統計，2024年地價稅高齡納稅人也達354萬戶，占全體納稅人比率達33.2%；其中，台北市2024年所有繳納地價稅者，也有41%的地主為高齡者，同樣占比是全台最高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，醫療進步，加上國人注重健康，65歲以上人口持續增長。這群戰後嬰兒潮世代，由於二、三十年前，北市房價負擔相對較輕，尤其是外圍蛋白區，很多人在台北買屋。

而即便早期沒買者，由於已邁入退休年齡，累積一輩子積蓄，手頭資金充足，也可負擔北市高房價。

另外，基於房地合一稅、遺產稅等考量，不少北市家庭延後資產傳承時機，加上近年北市房價居高不下，年輕首購族「脫北」外移至其他縣市購屋，種種因素，讓北市屋主、地主呈現高度老年化。

住商不動產企研室總監徐佳馨分析，根據內政部統計，截至今年第1季為止，台北市平均房屋稅籍住宅類平均屋齡已達38年，加上高齡者擁屋、擁地比例又是全台最高，人屋皆老下，將面臨三項難題：

第一，由於高齡者對於繁瑣重建程序卻步，或是考慮到搬遷等問題，種種因素都讓都更整合難度上升。

第二，北市有逾四成的不動產握在高齡者手中，若是未及早安排資產規劃，未來將有大量房產或土地出現繼承爭議。

第三，北市大量不動產未能有效活化，但同時房價亦處於高檔，更讓年輕族群卻步，進而讓人口持續往老齡化失衡。