台中故事生活節盛大舉行 號召全民響應低碳永續生活

繼2024年以草地音樂會創下口碑佳績後，由台中市產業故事館發展協會主辦的第三屆「2025台中故事生活節」，7月12日至13日下午2時至晚間8時，在台中勤美市民廣場盛大舉行。

今年活動以「綠色減碳遊台中，讓創意產業說故事」為核心，並以「綠色寶寶養成記」為活動主題，將永續精神融入城市慶典，邀請民眾一同體驗台中的創意與環保活力。

去年活動成功結合國立台灣交響樂團的音樂饗宴，營造出彷彿置身歐洲的浪漫氛圍，獲得廣大迴響。今年活動全面升級，延續了「故事生活」與「音樂饗宴」的成功模式，並加疊「綠色生活」的核心價值。

現場匯聚超過150家品牌，包含20家產業故事館、30家MIT微笑標章廠商、永齡基金會，以及近百家在地青年文創與特色美食，規模更勝以往。

台中市產業故事館發展協會理事長周信宏說，此次活動五大亮點，將永續概念玩出新意，首先是綠色交通新體驗：特別推廣「一騎出發吧APP」，鼓勵民眾騎乘單車探索城市故事，並與Audi、捷安特等知名綠能品牌合作，展示永續交通的未來。

第二、在地樂音齊飄揚：除了邀請Theseus忒修斯、紙鳶Seizer等獨立樂團輪番演出，更集結了霧峰國中充滿故事與力量的多元曲風 、潭陽國小訴說台灣故事的活潑樂音 ，以及大新國小在星空下演奏的溫馨電影金曲 ，聯手為台中市民獻上最豐盛的在地音樂饗宴。

第三、親子同樂DIY：此次活動的DIY體驗尤其受歡迎，由環保品牌zero zero帶來的「回收彈珠台」，讓孩子們在遊戲中學習回收知識，同時傳遞惜物精神。

除了趣味回收，現場更有豐富多元的永續手作坊，12日的場次包含利用廢棄蚵殼製作杯墊的「蚵再生杯墊」、親手釀造味噌的「味噌手作體驗」 等，皆展現了資源再利用的創意。

今日的活動同樣精彩可期，包含台灣現代音樂鈴博物館-彩繪手提袋音樂盒、紙箱王創意園區-紙感花器創作、張連昌薩克斯風-神奇創意貼、鞋寶觀光工廠-萌萌動物鑰匙圈。

第四、百家品牌大串連：集結了在地職人、文創市集、MIT優質品牌，從工藝傳承到再生設計，展現台中豐沛的產業創新能量。

第五、永續生活提案：現場隨處可見綠色生活巧思，鼓勵民眾自備環保餐具、草地野餐，從日常小事中實踐環保。

周信宏表示：「透過故事，我們看見產業的價值；透過參與，我們實踐綠色的生活態度。今年的故事生活節是一場全民運動，引導民眾走入城市、走進故事、走向低碳未來。」