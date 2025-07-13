車廠大促銷 要催出7月車市買氣

為搶攻7月車市，包括和泰車（2207）、馬自達、MG、裕日車各家車廠紛紛推出超強優惠促銷案，如高額零利率、延長保固等，目標在7月到8月間把握機會衝一波。

車商表示，在政府真正公布關稅政策前，車商只能以優惠、議價空間作誘因，畢竟萬一關稅問題引發客戶不滿，對公司長期發展不利。

目前市場高度關注的關稅問題，部分進口車關稅如果降到零，價格甚至與國產車有的拚。因此市場關心到底哪些車可能降稅，哪些車無法降稅。對消費者而言，可以降稅車款等一段時間可以省下數十萬元，對車商而言手中庫存馬上貶值，損失相當驚人。至於不降稅車款，則純屬空歡喜一場，該怎麼買還是怎麼買。

豪華車品牌指出，因為關稅問題，客戶遲遲不願買車，車商也只能默默等待。畢竟可能差上數十萬元，如果交了車之後降稅，勢必引發更多爭議。對車商而言，還是希望政府早日定案公布，才能讓車市回復正常運作。