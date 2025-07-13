稅事喬不定 3萬進口車塞港…經部釋出僅美國車降稅消息

美國對等關稅影響台灣汽車市場，關稅議題造成汽車市場緩購，進口車商為避免繳完貨物稅、關稅後政府降稅，車商與消費者遭遇損失，遲遲不願提車，市場傳出近3萬進口車停在台北港，不過車商表示，雖目前汽車關稅問題仍未最後定案，但近期政府釋出降低關稅會以美國車為主，台北港大量庫存可望逐漸去化。

業者分析，關稅與貨物稅調降議題造成車市急凍二個月，經濟部產發署最近釋出「先關稅後貨物稅」，且先以美國車廠為主。由於目前台灣汽車市場，美國車非主流，僅特斯拉與雙B部分車款，台北港多為歐洲車、日本車等，對市場影響有限。

關稅議題對車市影響

關稅問題對車廠影響層面超出一般人預期，主要是已提關、配車到經銷商的新車必須先繳交關稅和貨物稅，一旦政府降稅，已繳交的關稅、貨物稅無法退回，車商承擔相關損失，手中庫存愈多，損失愈大。因此幾乎所有品牌進口車都等待客戶真正要交車，才願意提車。在此之前停在港口新車寧可支付相關費用，也不願意冒險大量提車。

不過在經濟部產發署相關方向釋出後，即使還未正式宣布政策，進口車買氣開始增溫，國產車包括和泰車、中華車等也都感受到市場需求回溫。和泰車並預期7月車市規模甚至有機會達到4.5萬台與去年同期相當的水準。

和泰車對7月車市態度相當積極，促銷與夏季競賽齊出。和泰車指出，7月以來市場需求明顯增溫，不只來客數較去年同期好，更比上月增加超過兩成，受訂表現也較上月成長。

汎德永業表示，受到美國對等關稅與貨物稅政策議題影響，近期消費者購車態度偏保守，但觀察台灣民眾對豪華品牌購車需求仍在，加上BMW與保時捷今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢產品陣容，預期在關稅政策明朗化後，下半年業績有望急起直追，先蹲後跳。

受到降稅議題影響，5月車市較去年同期衰退逾兩成，前五月累計衰退14%，6月車市在關稅及貨物稅相關議題熱度消退，市場需求回穩，加上下旬政府關稅及貨物稅政策方向明確後，整體買氣回溫，最終市場領牌數34,320台，比上月成長8.2%。