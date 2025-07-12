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中興大學 EMBA 舉辦家庭聯誼日 校友齊聚歡樂一「夏」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
畢業校友攜家帶眷參與支持職棒賽事，場中充滿中興人團結互助的情誼。中興大學提供
畢業校友攜家帶眷參與支持職棒賽事，場中充滿中興人團結互助的情誼。中興大學提供

中部國立頂尖大學中興大學管理學院EMBA學生會與校友會，今(12)日於台中洲際棒球場舉辦「家庭日聯誼活動」，以「中興人、一家人」為主題，廣邀校友、師長及在校生共同參與，吸引近200人熱情響應，場面熱鬧溫馨。

活動由EMBA校友會理事長林澤輝、理事楊琇惠、榮譽理事長王逸華、學生會會長萬哲鴻等人共同策劃，結合體育賽事、社團交流與企業資源，成功凝聚中部EMBA社群向心力，展現菁英學程的多元活力。

此次活動特別結合中華職棒36年例行賽-味全龍對戰中信兄弟精彩棒球賽，為了呼應夏日氣氛，現場亦安排「夏日涼水祭」玩水活動及結合派對品牌「國語作業簿」，以國語金曲打造 KTV氛圍，讓現場氣氛一波接一波。許多學長姐表示，這是難得一見的大型校友聚會，不僅重溫在校回憶，也加強彼此間的交流與支持。

管理學院院長謝焸君教授特別到場支持，並表示：「中興大學EMBA 不僅是學習的場域，更是一個充滿關懷與支持的大家庭。透過這樣的家庭日活動，讓我們再次感受到中興大學管理學院的凝聚力與溫度。」

EMBA學生會會長萬哲鴻說：「這次家庭日不只是學長姐、學弟妹間的聯誼，更希望透過運動與親子活動，促進家庭參與，展現EMBA人脈網絡的聯結。」

活動由校友會副理事長楊木榮贊助每人電動小風扇，急時先總經理簡輔均贊助3萬元，以及品酒社社長方芸軒協力飲品，打造歡樂觀賽氛圍。許多畢業校友們攜家帶眷參與支持職棒賽事，也對學弟妹的熱情款待表示肯定，場中充滿中興人團結互助的情誼。

中興大學管理學院EMBA近年來致力於提升學生會與校友間的連結，此次家庭日活動圓滿成功，展現中興EMBA一貫重視「學習、情誼與家庭」三位一體的價值理念，也為下半年更多交流活動揭開序幕。

家庭日聯誼活動結合體育賽事，成功凝聚中部EMBA社群向心力。中興大學提供
家庭日聯誼活動結合體育賽事，成功凝聚中部EMBA社群向心力。中興大學提供
中興大學管理學院EMBA學生會與校友會，在洲際棒球場舉辦家庭日聯誼活動。中興大學提供
中興大學管理學院EMBA學生會與校友會，在洲際棒球場舉辦家庭日聯誼活動。中興大學提供

中華職棒 中興大學 EMBA

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