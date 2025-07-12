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中友百貨攜手中興大學 推廣在地有機農業與公益行動並進

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中部地區19家優質有機小農，共同推廣有機農業，吸引大批消費者搶購。記者宋健生/攝影
中部地區19家優質有機小農，共同推廣有機農業，吸引大批消費者搶購。記者宋健生/攝影

推廣在地有機農業與公益行動並進！中友百貨攜手中興大學有機農業推動中心舉辦的「2025中友有機青農市集」，12日起連續二個周末假期在中友百貨1樓廣場登場，將產地直送的新鮮農產品帶給消費者，同時也傳遞守護土地的價值。

風災剛過，中南部農產損失慘重，市場預期蔬菜水果價格又要上漲不少，看天吃飯的農民這次真的受到重大損失。中友百貨體恤農民的辛苦並積極推展有機農業，今夏再次攜手國立中興大學有機農業推動中心共同舉辦「中部有機青農市集」。

活動於7月12、13日與19、20日盛大登場，集結來自台中、彰化、苗栗、南投等中部地區共19家優質有機小農，共同推廣有機農業、友善環境、淨零碳排與永續發展理念，將產地直送的新鮮農產品帶給消費者，同時也傳遞守護土地的價值。

2025中友有機青農市集今年是第9年舉辦，此次市集匯聚各具特色的有機及友善農產品牌，包括：森形埔里農莊、洧大蜜源、黃金蜂園、傘下有仁、蓋兒手釀、苗栗縣青新友善農業生產合作社、多多龍有機農場、伊丹農園。

以及日新茶園、聖果生技、甲桂林有機農園、玫開四度、麻煩小天使協會、炎記泡菜、笠園有機農園、拾間農創、樸園自然生態農場、吉探爸爸與台灣山守現農村再生發展協進會，展現中部地區豐富多樣的有機農業實力。

中友百貨副店長王勝豐表示，感謝行政院農業部農糧署、彰化縣政府農業處、苗栗縣政府農業處，以及中興大學有機農業推動中心協助規劃此次有機青農市集。

王勝豐指出，中友百貨有機小農市集自舉辦以來，廣受消費者喜愛，除支持在地農業發展，也讓更多人了解有機與永續的重要性。未來將持續透過多元形式推動永續理念，為環境與社會盡一份心力。

為彰顯企業公益精神，中友百貨特別捐贈加菜金2萬元、中友百貨關係企業森形埔里農莊則捐贈平面飼養雞蛋350顆，給予長期照顧身心障礙者的「南投縣麻煩小天使協會」，期盼透過具體行動，落實企業社會責任，讓愛延續、善行不間斷。

中友百貨特別捐贈加菜金，落實企業社會責任，讓愛延續、善行不間斷。記者宋健生/攝影
中友百貨特別捐贈加菜金，落實企業社會責任，讓愛延續、善行不間斷。記者宋健生/攝影
中友百貨攜手中興大學有機農業推動中心舉辦「中友有機青農市集」12日登場。記者宋健生/攝影
中友百貨攜手中興大學有機農業推動中心舉辦「中友有機青農市集」12日登場。記者宋健生/攝影

農業 中興大學

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