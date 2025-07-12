網美名店「Bagel & Bagels」 結合終身學習協會華麗登場
台中網美名店「Bagel & Bagels」不只貝果香氣迷人，更以公益行動溫暖人心！12日新品上市活動中，店家特別與「臺灣耆老林終身學習協會」合作，邀請三位活力十足的阿公阿嬤擔任「一日店長」，不僅展現樂齡族的青春魅力，也為社區注入溫馨正能量。
位於台中市五權六街的「Bagel & Bagels」，以每日手工現作、口味多元的貝果聞名，每日限量1,200顆，常常一早就被搶購一空。店內美式復古風格搭配色彩繽紛的貝果，不僅是饕客心中的美食天堂，更是IG打卡熱點，寬敞的戶外用餐區，讓民眾可以悠閒享受陽光與美味的完美組合。
此次活動特別之處，在於品牌持續推動「公益結合終身學習」的理念。透過與臺灣耆老林終身學習協會合作，邀請三位平均年齡超過70歲的樂齡學員擔任一日店長，親自接待顧客、推薦新品，甚至還能聽到他們即興的戲劇小演出，現場歡笑聲不斷。
協會表示，這些長者平時除了進行話劇表演，也積極參與民間社團與公益活動，展現「活到老、學到老」的精神。這次走出教室，來到熱鬧的貝果店擔任店長，不僅是全新的生活體驗，也讓更多年輕族群認識樂齡學習的價值。
Bagel & Bagels店長劉于維表示，希望透過這樣的活動，讓社會看見長輩們的活力與潛能，同時也鼓勵更多人重視終身學習與代間互動。未來也將持續規劃類似活動，讓美食與公益共融，創造更多溫暖的社會連結。
劉于維表示，周末假日想來點不一樣的行程，不妨來Bagel & Bagels，品嚐美味貝果的同時，也支持樂齡族的精彩人生舞台。
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