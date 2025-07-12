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不是柚子！丹娜絲過境農損累計25億元 「這水果」最慘重恐要漲價

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

受丹娜絲颱風及0708豪雨影響，造成農業災情，農業部統計，截至12日11時止，農業產物及民間設施估計損失計逾25億元。各縣市中，以台南市損失逾9億元最多，嘉義縣損失6.5億元。

丹娜絲颱風將文旦吹落滿地的畫面，令外界震驚。但受損害最嚴重的作物，不是柚子，而是香蕉。農業部統計指出，受損作物主要為香蕉，被害面積2,119公頃，損害程度32％，換算無收穫面積683公頃，損失金額2億2,880萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

農業部表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，至7月12日11時止，農業產物及民間設施估計損失計逾25億元。縣市受損情形以台南市損失9.2億元(占37%)、嘉義縣損失6.5億元(占26%)、雲林縣損失4.2億元(占17%)、彰化縣損失2.6億元(占11%)、高雄市損失逾1億萬元(占4%)及屏東縣損失9,527萬元(占4%)較為嚴重。

在農產損失，農業部指出，估計損失金額17.5億元。農作物被害面積18,200公頃，損害程度37％，換算無收穫面積6,820公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2,119公頃，損害程度32％，換算無收穫面積683公頃，損失金額2 億2,880萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

畜產損失估計損失金額3,463萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3,179萬元；其次為豬、鵝及鴨等。

漁產損失估計金額2.5億元，受損漁產主要為牡蠣。林產損失金額總計5,338萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。

另有民間設施損失估計金額逾4億元，包括農業、畜禽、漁業設施之損毀。

香蕉 農業

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