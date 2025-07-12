租房人生才輕鬆？專家：租金正落後補漲 按公式恐倍增

房價居高不下，網路上近來出現不少「不買房用租的更划算」、「租房人生才輕鬆」論調。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，近年房價、租金雙漲，但租金漲得少，表面上來看，確實不買房用租的，負擔輕鬆很多。

不過，目前國內租金已進入補漲階段，而依國際市場常用衡量租金與房價的合理比率公式「租售比」來看，若房價沒跌，租金繼續補漲是可以預見的結果，而且依國際合理比率來算，漲幅會非常驚人。

陳傑鳴表示，根據主計處及內政部資料顯示，過去十年房價漲勢遠遠超過租金漲勢，2016年全國平均房價每坪22.87萬元，今年已達34.5萬漲，狂漲51%。至於租金，近十年只漲了13%。

陳傑鳴表示，比起買房扛房貸，租房付租金較輕鬆，且租金漲幅也不大，就此來看，似乎不買房用租的比較划算。

但實際上，這幾年因升息、電價上漲、房產持有稅增加，以及房價上漲，房東轉嫁成本下，台灣租金早已開始「落後補漲」，過往每年租金漲不到1%，但目前已連續23個月，租金年增率超過2%，漲速明顯加快。

至於租金可能會漲到哪？陳傑鳴指出，目前國際市場常用衡量租金與房價的合理比率公式為「租售比」(每月租金與房價之比)，合理比值約1:300到1:200之間，也就是大約300個月或是200個月的房租租金，就能買下一間房。

目前台北租售比約1:600(租金投報率約2%)、其他都會區約1:400(租金報酬率3%)。若以國際合理比率來推算，如果房價沒跌，台北租售比要從1:600變成1:300的合理值，等於租金還可以翻漲一倍，這對於租屋族恐是一個災難。

陳傑鳴表示，雖然今年房價開始有漲不動，甚至有下修跡象，但要大幅修正機會不大，反而由於房市買盤觀望「以租待買」，租屋需求旺盛，加上物價仍在走揚，租金繼續上漲機會不小，租屋族壓力將愈來愈大。