運價指數連五黑 美國線止跌

美國關稅政策仍未底定，市場保守觀望，運價指數連五跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（11）日出爐，較上周續跌30.2點至1,733.29點，周跌幅1.71%；但遠東到美西、美東止跌回升。

根據最新一期運價，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）2,099美元，較前一期下跌2美元，周跌幅0.09%；遠東到地中海每TEU達2,667美元，較前一期下跌202美元，周跌幅7.04%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）2,194美元，較前一期上漲105美元，漲幅5.02%；遠東到美東每FEU達4,172美元，較前一期上漲48美元，漲幅1.16%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周跌2美元，跌幅0.44%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU與前一期持平。

業者指出，目前運量並未減少，運價關鍵在於船公司控管態度。值得注意的是美國線運價止跌回升，在目前受關稅因素影響最大的美國市場而言，美國線止跌回升，除部分反映美國再次將關稅豁免延到8月1日，連帶對運價走勢有重要意義。