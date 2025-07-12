快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

運價指數連五黑 美國線止跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美國關稅政策仍未底定，市場保守觀望，運價指數連五跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（11）日出爐，較上周續跌30.2點至1,733.29點，周跌幅1.71%；但遠東到美西、美東止跌回升。

根據最新一期運價，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）2,099美元，較前一期下跌2美元，周跌幅0.09%；遠東到地中海每TEU達2,667美元，較前一期下跌202美元，周跌幅7.04%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）2,194美元，較前一期上漲105美元，漲幅5.02%；遠東到美東每FEU達4,172美元，較前一期上漲48美元，漲幅1.16%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周跌2美元，跌幅0.44%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU與前一期持平。

業者指出，目前運量並未減少，運價關鍵在於船公司控管態度。值得注意的是美國線運價止跌回升，在目前受關稅因素影響最大的美國市場而言，美國線止跌回升，除部分反映美國再次將關稅豁免延到8月1日，連帶對運價走勢有重要意義。

美國

延伸閱讀

王毅會魯比歐：應將兩國元首重要共識轉化為具體政策

獨／關稅談判籌碼？傳開放2遭禁美牛品項 食藥署已請學者評估

劍指巴西！川普課徵50%關稅 分析指「背後目的」與經濟無關

美債前景堪憂？「大賣空」本尊艾斯曼：拜託別再擔心了！

相關新聞

吳東亮進入新光三越董事會…人事布局埋下變數 改選再度擱置

新光三越昨（11）日下午原訂召開董事會，進行董事長、副董事長與總經理的人事改選，但由於各大股東歧見未解，會議最終未能順利...

餐飲集團卡位百貨新商場 瓦城旗下兩大品牌將同步進駐 Dream Plaza

台灣百貨業迎來新一波展店潮，帶動餐飲業同步布局。隨著Dream Plaza、新光三越台南小北店、台中漢神洲際購物廣場與S...

王品、藏壽司拓點 雙軌並進

台灣未來五年，將有43家新百貨與購物中心在全台遍地開花，加上疫後人流逐步回歸與內需動能升溫的背景下，百貨與餐飲的結合效應...

企業生日快樂／兆聯實業 水處理服務一把罩

高科技廠水處理業者兆聯實業今年成立21年，兆聯實業董事長林國清表示，成立之初正逢台灣面板廠大投資的建廠潮，因此當時的主力...

企業生日快樂／兆聯實業海內外接單旺 衝高業績

兆聯實業董事長林國清表示，受惠於半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統投入的需求...

陽明：期待旺季如期出現 觀察Q3貨量未明顯減少

美國關稅問題牽動全球市場，運價指數連五周下跌，不過陽明海運董事長蔡豐明昨（11）日表示，美國對等關稅陸續公告，目前觀察海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。