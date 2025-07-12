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陽明：期待旺季如期出現 觀察Q3貨量未明顯減少

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
陽明海運董事長蔡豐明表示，美國對等關稅陸續公告，目前觀察海運貨量未明顯減少。聯合報系資料照
陽明海運董事長蔡豐明表示，美國對等關稅陸續公告，目前觀察海運貨量未明顯減少。聯合報系資料照

美國關稅問題牽動全球市場，運價指數連五周下跌，不過陽明海運（2609）董事長蔡豐明昨（11）日表示，美國對等關稅陸續公告，目前觀察海運貨量未明顯減少，持審慎樂觀態度，同時密切注意關稅對終端消費的影響，期待第3季旺季如期出現。

昨日為航海節，眾多航運界相關人士出席慶祝大會，蔡豐明及長榮海董事長張衍義都應邀出席大會。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

針對海運產業看法，蔡豐明表示，今年對航運業而言是相當挑戰的一年，整體產業積極努力應對市場挑戰。川普關稅台灣尚未放榜，台灣出口部分雖受到關稅及台幣升值影響，但正值傳統第3季旺季，目前貨量沒有明顯減少，仍然審慎樂觀。

張衍義表示，關稅主要影響美國市場，對其他地區不見得是壞事。美國關稅實施會延到8月1日，目前看來出貨潮稍微增加一點，後續市場還要觀察，進入第4季後變數仍多，但可以確定的是，美國線貨量應該會減少，其他地區像是歐洲線及南美線就不見得會減少。

蔡豐明認為，地緣政治是影響市場供需重要因素，包括以伊戰爭及俄烏戰爭目前還沒有解決，紅海還是採用繞行方式，陽明短期之內不會直接行駛紅海，供給面相對沒有那麼足夠，有些航線尤其是歐洲、南美還有澳洲線，近期表現不錯。

他指出，通常歐美耶誕節前是採購旺季，現在東南亞部分國家關稅比較確定，可以預期原本是傳統出貨旺季的第3季，美國民眾、進口商多少會受到一些衝擊。

關稅 董事長 美國

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