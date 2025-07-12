吳東亮進入新光三越董事會…人事布局埋下變數 改選再度擱置

新光三越昨（11）日下午原訂召開董事會，進行董事長、副董事長與總經理的人事改選，但由於各大股東歧見未解，會議最終未能順利召開，改選程序再次擱置。不過出乎市場意料的是，台新金（2887）董事長吳東亮及新光金董事吳欣儒透過法人董事改派，進入董事會，為未來人事布局埋下變數。

昨天下午，東興投資的法人代表，由吳昕昌改為吳東亮，而盈盈投資的代表則由吳欣盈改為吳欣儒，這也讓外界一直認為吳欣盈會接任副董事長，變成不可能。而吳東亮進入董事會，未來新光三越董事會勢必不平靜。

新光三越董監名單

據悉，昨日下午三時各方股東齊聚新光三越總部，原訂召開董事會，但由於各陣營立場分歧，現場形成「會前會」，彼此溝通未果。據了解，原本依照新光三越大股東的想法，是讓日方代表出席股東會後，就完成董事長、副董及總經理的推選、聘任，沒想到票數最高的董事吳昕達，昨日宣布董事會下周再開，讓日方股東必須再來台一次，參與董事會。

據了解，這並不是吳東亮第一次藉由董事改派進入董事會，早在2022年，吳東亮就曾取代姊姊郭吳如月，進入新光三越董事會。

而吳東亮因為對新光三越的持股低，在改選之時並無勝算，因此傳出在股東會改選時，與吳東興家族聯手，由吳東亮把票投給吳昕達，讓吳昕達成為得票最高的董事，可以掌握董事會召開的節奏，接著再透過東興投資改派代表，取代吳昕昌，進入董事會。

記者求證新光三越，新光三越表示，不知道這件事，現在無法回應。對於吳東亮替代吳昕昌，出任新光三越董事，台新金表示，與公司營運無關，無法回應。

今年5月日方股東三越伊勢丹釋出21.5%持股時，由吳火獅家族新纖（四弟吳東昇）、新紡（二弟吳東賢）、吳東進（大哥）三兄弟，與吳昕陽家族，共同成立新昕資本，吃下日方持股時，外界一度以為吳東進為首的新光集團與吳昕陽，已對新光三越的經營及人事安排有了共識。沒想到卻在股東會改選上，因為吳東亮的操作，而出現變數，讓外界對新光集團的家族合縱連橫霧裡看花。

而這次的副董人選，傳出除了日方代表續任，包括原董事吳欣盈、董事吳昕達，都傳出有意角逐。不過，據了解，吳東進及吳東昇等大股東的想法，希望先尊重日方意願，若日方不願續任副董事長，再做推派。