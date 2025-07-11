新光三越副董人選 日方不主動爭取

新光三越昨（11）日舉行董事會，卻因為新光集團兄弟之爭，未能開成，最關鍵的兩大原因，一是雙方對於日方表達希望第三代接棒有認知落差；二是各路人馬對副董職務各有想法。

而日方三越伊勢丹，在三個小時「談話會」中，並沒有表達支持誰的想法，對於目前新光三越副董事長為日方代表田中豊彥，未來日方是否繼續擔任副董事長，據與會人士透露，日方表達願意候選，但不爭取的態度，換言之，若有董事推舉日方擔任副董，並不排斥，但若沒有，也不會強力爭取，展現對台灣團隊的信任。

目前新光三越十席董事，吳東進掌握三席、吳昕陽家族三席，吳東昇二席、吳東賢二席，不過吳昕陽家族讓出一席給吳東亮後，掌握的席次變成二席。

雖然昨日董事會未能開成，不過下周新光三越將再度召開董事會，據消息人士透露，吳東亮的加入，改變不了董事長、總經理由吳東昇及吳昕陽擔任的可能結果，而吳東進方則讓排行老二的吳欣儒取代老大吳欣盈，某種程度也釋出善意，盼能有圓滿結果。